鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-14 20:29

八貫 (1342-TW) 今 (14) 日舉行股東會，董事長劉宗熹表示，現今中東地緣政治衝突為全球能源價格帶來顯著壓力，對原油提煉之石化產品供應鏈產生衝擊，面對經濟環境的不確定風險，八貫將動態調整存貨庫存水位，以有效掌握原料成本。

據研究發展狀況調查，八貫表示，公司投入研發之海上救生筏用布、醫療級搬運病床床墊及單次使用醫材產品，今年也已順利切入歐洲醫療及航海航太市場，目前產品已通過客戶首次驗證，正在送國際標準認證中，預期能挹注 2026 年底及 2027 年獲利。

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另八貫研發部將結合數位噴印技術，將其應用於功能性袋材布料及產品防護外層中，目標涵蓋流行品牌及特定用途客戶，有望拓展不同市場領域，八貫未來將繼續投入資源，與品牌客戶及專業技術機構合作，產出市場期待之產品，帶動公司營收成長。

八貫過去深耕機能性布料多年，劉宗熹表示，分別在醫療、航海航太、戶外及軍工產品市場各據有一席之位，未來將以自身多元化的產品組合，持續精進研發技術，深化與品牌客戶策略合作。