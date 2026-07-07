鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-07 18:07

HONOR 今 (7) 日首度於台灣舉辦大型發表會，正式於台灣市場推出中高階旗艦款「HONOR 600 系列」，HONOR 600 Pro 與 HONOR 600，更首度於台灣市場亮相「Robot Phone」，大秀具身智慧的科技實力，以及 HONOR 戰略合作品牌「ZXMOTO」。

榮耀強化中高階布局 在台推出HONOR 600系列。(圖：HONOR提供)

HONOR 表示，公司為 2026 年同期唯一實現出貨量雙位數成長的手機品牌，自登台以來深受 3C 愛好者關注與討論，繼推出旗艦機款 Magic8 Pro、入門機 X6d 5G 後，持續完善旗下不同價位帶機型。

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HONOR 為業界首創內建一鍵生成 AI 創作功能的手機品牌，全新 HONOR 600 系列更堪稱「AI 創作神器」，核心功能「AI 圖轉影片」導入業界頂尖的多模態影片模型，整合語言理解、影片生成與編輯，打造流暢直覺的創作體驗。

使用者可結合最多三張圖片，搭配簡易的語言提示，無須透過第三方程式，即可快速生成 3 秒或 5 秒的影片片段，並可編輯、串接多段影片素材，輕鬆化想像為影像，釋放無限創作潛能。