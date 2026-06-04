鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-04 13:27

TPU 機能廠八貫 (1342-TW) 今 (4) 日在外資連 5 買激勵下，股價開高走高，量增價揚，盤中在大單敲進下一度大漲逾 7.14%，股價也重新站回 100 元大關，創波段新高。

八貫今 (2026) 年 4 月營收 3.49 億元，年增 44.5%，寫歷史同期新高，前 4 月累計營收 12.7 億元，年增 24.1%，在出貨動能暢旺下，八貫預期第 2 季營收有望優於第 1 季。

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法人表示，隨著全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，加上全球供應鏈重組，國防與航太需求長期趨勢帶動下，八貫在航太與軍工產品線有望成為公司成長關鍵引擎，在接單動能持續擴張下，全年度營收有望雙位數成長無虞。

八貫除了軍工航太，目前也持續投入研發之海上救生筏用布、醫療級搬運病床床墊及單次使用醫材產品，今年也已順利切入歐洲醫療及航海航太市場，目前產品已通過客戶首次驗證，正在送國際標準認證中，預期能挹注 2026 年底及 2027 年獲利。

八貫表示，目前雖對中東地緣衝突為全球能源價格帶來顯著壓力，對原油提煉之石化產品供應產生衝擊，但面對經濟環境的不確定風險，八貫將動態調整存貨庫存水位，以有效掌握原料成本。