工商協進會辦講座 吳東亮讚PCB廠臻鼎為台灣之光

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-07 20:13

工商協進會今 (7) 日於台北國際會議中心舉行公亮講座活動，邀請邀請臻鼎 (4958-TW) 科技集團董事長沈慶芳發表專題演講，理事長吳東亮也推崇沈慶芳帶領臻鼎成為全球 PCB 產業龍頭，堪稱是台灣之光。

工商協進會理事長吳東亮。(鉅亨網資料照)

沈慶芳今日以「掌握趨勢與潮將以「掌握趨勢與潮流，不被時代淘汰」為題，分享台灣與全球產業結構演進潮流，不被時代淘汰」為題，分享台灣與全球產業結構演進、PCB 產業未來產業未來發展趨勢。

‌



吳東亮致詞時表示，當前全球產業快速變革，從供應鏈重組、數位與綠色雙軸轉型，到人工智慧浪潮席捲全球，讓產業競爭規則持續改變，對 AI 驅動新一波產業革命，台灣憑藉完整的半導體與電子產業聚落，站在全球供應鏈的重要位置，也面臨新的發展契機，在此關鍵時刻，如何洞察趨勢、掌握先機，已成為企業永續發展的核心課題。

吳東亮說，印刷電路板 (PCB) 素有「電子工業之母」之稱，是電子產品不可或缺 的基礎，目前台灣擁有全球最完整的 PCB 產業鏈，是僅次於半導體的第 2 大電子產業，臻鼎為全球 PCB 產業龍頭，擁有世界領先技術，已連續 9 年營收 蟬聯全球第一，堪稱台灣之光。

吳東亮指出，過去很多人初步印象覺得 PCB 是整個供應鏈中最傳統的一環， 不僅產能需求高高低低，還有污染的問題，但去年他率領工商協進會的經貿參訪團前往深圳考察時，承蒙沈慶芳在臻鼎總部親自接待，在參觀、座談之後，印象完全改觀。

他也強調沈慶芳從公股銀行轉到證券業，再跨入電子製造業，這也是台灣大型科技業董事長中，少見的「金融人轉科技人」案例，對經營管理、行業判斷、產品開發都有獨到的見解，也非常積極推動 ESG 永續發展。