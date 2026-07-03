鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-03 14:08

工商協進會於今 (2026) 年 6 月 27 日至 7 月 1 日，由監事羅忠祐代表理事長吳東亮率金融、半導體、科技、紡織、食品、觀光及法律等多元領域的企業代表團，前往日本北海道進行考察與交流。工商協進會表示，此次成果豐碩，雙方不僅在既有的友好基礎上深化互信，更針對北海道的重點發展領域達成多項合作共識，攜手開拓產業新契機。

為深化台灣與北海道經貿互動，考察團此行深入走訪了苫東工業區、石狩灣新港發電所、石狩再生能源資料中心及北海道大學，實地了解北海道在 AI、高科技產業與數位基礎建設的布局。

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羅忠祐於「北海道經濟連合會」(道經連) 懇談會中表示，在全球對 AI 與資料中心需求激增的浪潮下，感受到北海道在綠能與數位基礎建設上的強大優勢，工商協進會自 2019 年與道經連簽署 MOU 以來，雙方互動密切；此行期望能將合作領域從既有的經貿往來，延伸至產業投資、技術合作及人才培育等層面。

除了經貿產業，雙方民眾情感連結同樣深厚。羅忠祐也提及，很高興訪團有機會參訪當地棒球場，隨著多位台灣棒球選手效力於日本火腿鬥士隊，該球場已成為連結台日情感的重要橋樑，讓北海道在台灣民眾心中留下了深厚的友善記憶。