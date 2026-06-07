工商協進會吳東亮：產業面臨「K 型發展」與分配「M 型化」考驗

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-07 09:40

工商協進會 6 日在理事長吳東亮偕同產業界代表前進高雄，與行政院長卓榮泰及各部會首長、高雄市長陳其邁等人齊聚午餐。吳東亮表示，隨著台灣在全球供應鏈的關鍵地位日益提升，面臨產業發展、所得分配 M 型化考驗，亟需打造多元穩健的成長引擎，也強調台灣近年穩居全球 AI 與半導體供應鏈核心，看好今 (2026) 年經濟成長率有望衝破 10%。

工商協進會南部午餐會，吳東亮：看好台灣位AI核心今年GDP有望破10%。(圖:工商協進會提供)

吳東亮致詞時表示，他感謝卓院長及各部會首長來到高雄與工商界面對面溝通，共不僅展現了行政團隊對產業的重視，工商協進會成為政府與企業共同擘劃國家經濟藍圖、促進南北平衡發展的重要平台。

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吳東亮說，近年來台灣穩居全球 AI 與半導體供應鏈的核心位置，經濟表現亮眼，今年第一季 GDP 成長率高達 14.55%，為 48 年新高。同時，台股表現同事價量齊揚，躍升成為全球第 5 大資本市場，相信在行政院領導內閣團隊與全體國人共同努力下，今年經濟成長率一定可以超過 10%。

隨著台灣在全球供應鏈的關鍵地位日益提升，吳東亮強調，產業面臨「K 型發展」與分配「M 型化」考驗，因此打造多元穩健的成長引擎非常重要，提升南台灣的經濟韌性，就是強化台灣的安全保障，政府透過「大南方新矽谷」計畫，打造從嘉義延伸到屏東的 AI 科技走廊，也要將碳權交易所設在高雄，讓南部企業更快速掌握淨零轉型趨勢。

另亞洲資產管理中心落腳高雄，更是展現政府將金融與資本市場重心向南延伸的決心。

吳東亮表示，在商業與觀光經濟方面，在高雄市領導下，高雄「演唱會經濟」不僅成功帶動人流與觀光收益，更成為行銷台灣的新門戶，正是雙引擎發展的代表性案例，有產業、技術與資金動能 ，加上年輕人願意南向發展，未來南部成為科技製造、綠色轉型與金融服務新核心指日可待。