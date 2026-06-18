鉅亨網記者黃皓宸 台北
工商協進會於今 (18) 日召開第 27 屆第 1 次會員大會，會中也完成換屆改選，由現任吳東亮高票連任理事長、監事會召集人則由蔡明忠獲連任，副理事長原任黃教漳、高國倫、駱怡君續任外，新增晶華 (2707-TW) 集團董座潘思亮。此次新加入的理監事陣容也匯集台灣產業界中堅力量，包括台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家及潤泰集團少東尹崇堯。
工商協進會表示，本屆理監事團隊匯集產 業界巨擘與創新人才，正式啟動「老幹新枝、永續傳承」的新里程碑。
吳東亮於會中感性表示，十分欣見多位年輕企業家加入陣容，承襲父執輩的熱忱與使命，也強調透過這場世代傳承，讓資深前輩長年耕耘的「老幹」經驗，將結合新世代帶來的「新枝」活力，成為推動會務的核心動力。
吳東亮也特別感謝卸任資深理監事們過往的戮力貢獻，也期待新任團隊能承先啟後，讓走過 70 餘載的工商協進會能持續煥發光彩，引領台灣企業在變動中穩健前行。
此次新加入理監事陣容匯集產業界中堅力量，包括常務理事台積電魏哲家、常務監事中信 (2891-TW) 集團吳一揆，以及 7 位加入理事會團隊的二代企業家：潤泰集團尹崇堯、台達電 (2308-TW) 鄭平、國泰 (2882-TW) 集團蔡宗翰、上銀 (2049 -TW) 集團卓文恆、巨大 (9921-TW) 集團劉湧昌、華南金控 (2880-TW) 林知延及英業達 (2356-TW) 集團葉力誠。
吳東亮指出，面對 AI 科技爆發、全球 人口結構變遷及地緣政治動盪，企業經營環境已截然不同，作為政府與企業溝通的橋樑，工商協進會將持續秉持務實方針，協助會員企業在變動的國際局勢中穩健布局，共同開創台灣企業轉型的新紀元。
回顧過去，吳東亮表示，在政府與產業界並肩作戰 下，台灣經濟成長表現亮眼，今 (2026) 年第 1 季 GDP 成長率達 14.55%，躍升為全球第五大資本市場。展望未來，吳東亮也再呼籲朝野應攜手合作，加速推動國家發展相關預算，共同將台灣推向世界前 20 大的兆元經濟體，擘劃出共存、共榮及共好的願景藍圖。
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