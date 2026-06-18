鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-18 20:06

工商協進會於今 (18) 日召開第 27 屆第 1 次會員大會，會中也完成換屆改選，由現任吳東亮高票連任理事長、監事會召集人則由蔡明忠獲連任，副理事長原任黃教漳、高國倫、駱怡君續任外，新增晶華 (2707-TW) 集團董座潘思亮。此次新加入的理監事陣容也匯集台灣產業界中堅力量，包括台積電 (2330-TW) 董事長魏哲家及潤泰集團少東尹崇堯。

工商協進會表示，本屆理監事團隊匯集產 業界巨擘與創新人才，正式啟動「老幹新枝、永續傳承」的新里程碑。

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吳東亮於會中感性表示，十分欣見多位年輕企業家加入陣容，承襲父執輩的熱忱與使命，也強調透過這場世代傳承，讓資深前輩長年耕耘的「老幹」經驗，將結合新世代帶來的「新枝」活力，成為推動會務的核心動力。

吳東亮也特別感謝卸任資深理監事們過往的戮力貢獻，也期待新任團隊能承先啟後，讓走過 70 餘載的工商協進會能持續煥發光彩，引領台灣企業在變動中穩健前行。

吳東亮指出，面對 AI 科技爆發、全球 人口結構變遷及地緣政治動盪，企業經營環境已截然不同，作為政府與企業溝通的橋樑，工商協進會將持續秉持務實方針，協助會員企業在變動的國際局勢中穩健布局，共同開創台灣企業轉型的新紀元。