工商協進會：算力競爭已提升至國家層級 AI 技術應落實於台灣百工百業
鉅亨網記者黃皓宸 台北
工商協進會今 (31) 日下午於台北國際會議中心 (TICC) 舉行第 277 次公亮紀念講座，工商協進會理事長吳東亮表示，當全球科技競爭進入白熱化的時刻，當前半導體已非僅是單純的硬體零組件，而是產業戰國時代，特別在算力競爭已提升到國家層級，台灣身處半導體核心，必須要有更宏觀的策略對應。
今日工商協進會講座請到「無任所大使」黃欽勇進行專題演講，主題為「AI、半導體、美中共同演化的時代商機與因應戰略」，現場包括工商協進會 2 位最高顧問，前行政院長陳冲、前立法院長游錫堃也出席講座。
吳東亮致詞時表示，生成式 AI 技術突破正帶領全球進入一場價值鏈的產業革命，算力的競爭已提升到國家層級，而台灣身處半導體核心，必須要有更宏觀的應對策略，這不僅是科技圈的熱門話題，更是攸關產業轉型與防範地緣政治風險的「防坑錢」關鍵。
吳東亮指出，全球正處於一個「算力即國力、半導體即戰略資源」的產業戰國時代，不僅是生成式 AI 的技術突破，更是一場重塑全球價值鏈的產業革命。他也觀察到，生成式 AI 的崛起、半導體技術的演進，及美中競合的地緣政治格局，這三者緊緊相連，並非孤立的議題。
面對美中的持續競爭下，吳東亮說，在與 AI 半導體革命帶來的機遇與挑戰下，台灣如何深化半導體優勢，並將 AI 應用落實於百工百業，藉此鞏固台灣在全球供應鏈的地位，也相信是很多企業主都非常關心的議題，希望透過專題演講提出因應策略。
吳東亮也呼籲，台灣的企業不能只停留在現有的優勢，更要積極將 AI 技術應用到傳統產業中，只有透過精準布局，才能在全球供應鏈中立於不敗之地，讓這場公亮講座成為台灣產業界共商對策的重要指標。
吳東亮說，特別是台灣半導體已非僅是單純的硬體製造，而是各國爭奪的戰略資源，對面對美中競合與 AI 革命雙重趨勢下，台灣如何維持領先地位，預期將會是未來 10 年內經濟成長的重中之重。
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