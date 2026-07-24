鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-25 00:00

SpaceX(SPCX-US) 距離歷史性首次公開發行 (IPO) 僅一個多月，上市後的股價表現，已成為美國自金融海嘯後最疲弱的大型 IPO 之一。

SpaceX跌破發行價還沒完？上市一個月跌23%、跑輸九成IPO 8月解禁成考驗 (圖:Shutterstock)

巴隆周刊 (Barron"s) 的分析顯示，自 2009 年 7 月以來，美國市值至少 10 億美元的 IPO 公司中，SpaceX 上市後表現擊敗的個股不到 10%，換言之，其表現落在倒數 10%。

‌



SpaceX 在上市後的前 27 個交易日，其股價較上市首日收盤價 161 美元下跌 23%，與高點 225.64 美元相比更回跌超過 40%。在同期統計的 955 檔 IPO，新股上市後的前 27 個交易日平均報酬率為 0.8%。

SpaceX 股價周四 (23 日) 上漲 2.6% 至每股 118.24 美元，目前已跌破 135 美元發行價。與多數 IPO 主要配售給機構投資人或大型券商客戶不同，SpaceX 的 IPO 開放大量散戶投資人參與認購。

8 月解禁考驗將至

Meta 上市數月後，由於禁售期結束，內部人士得以出售持股，股價再度承受壓力。

SpaceX 也將面臨類似挑戰。自 8 月起，大量原本受禁售限制的股票將陸續解禁，預料將有數十億股將進入市場流通，在市場需求已疲弱之際，股票供給增加，恐怕會進一步壓抑股價。

不過，解禁股票不會一次全部釋出。創辦人馬斯克的持股須至 2027 年 6 月才可出售，不得提前解禁。包括馬斯克及其他主要 IPO 前投資人的持股合計約 78 億股，占 IPO 後 130 億股流通股的約 60%。

其餘投資人的禁售期較短，部分股票將於 8 月 4 日公布第 2 季財報後開始解禁，其餘則會在未來數月分批釋出。此外，主辦承銷商高盛也有權在禁售期屆滿前，視情況豁免部分禁售限制。

Renaissance Macro 分析師表示，SpaceX 採分階段解禁機制，相較市場常見的 180 天一次性解禁，對投資人較有利，但仍無法完全消除解禁事件帶來的賣壓。歷史經驗顯示，大型禁售股解禁前後數周，往往會對動能型股票造成壓力。

另一方面，也有一派認為，SpaceX 納入主要股價指數後，可望吸引追蹤指數基金進場買盤，有助抵消部分解禁賣壓。