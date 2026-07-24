鉅亨網編譯余曉惠
SpaceX(SPCX-US) 距離歷史性首次公開發行 (IPO) 僅一個多月，上市後的股價表現，已成為美國自金融海嘯後最疲弱的大型 IPO 之一。
巴隆周刊 (Barron"s) 的分析顯示，自 2009 年 7 月以來，美國市值至少 10 億美元的 IPO 公司中，SpaceX 上市後表現擊敗的個股不到 10%，換言之，其表現落在倒數 10%。
SpaceX 在上市後的前 27 個交易日，其股價較上市首日收盤價 161 美元下跌 23%，與高點 225.64 美元相比更回跌超過 40%。在同期統計的 955 檔 IPO，新股上市後的前 27 個交易日平均報酬率為 0.8%。
SpaceX 股價周四 (23 日) 上漲 2.6% 至每股 118.24 美元，目前已跌破 135 美元發行價。與多數 IPO 主要配售給機構投資人或大型券商客戶不同，SpaceX 的 IPO 開放大量散戶投資人參與認購。
不過，IPO 初期表現不佳並不代表企業長期發展。Meta Platforms(META-US) 上市初期同樣歷經低迷，但最終仍為長期投資人帶來可觀回報，只是翻身並非一蹴可幾。
Meta 上市數月後，由於禁售期結束，內部人士得以出售持股，股價再度承受壓力。
SpaceX 也將面臨類似挑戰。自 8 月起，大量原本受禁售限制的股票將陸續解禁，預料將有數十億股將進入市場流通，在市場需求已疲弱之際，股票供給增加，恐怕會進一步壓抑股價。
不過，解禁股票不會一次全部釋出。創辦人馬斯克的持股須至 2027 年 6 月才可出售，不得提前解禁。包括馬斯克及其他主要 IPO 前投資人的持股合計約 78 億股，占 IPO 後 130 億股流通股的約 60%。
其餘投資人的禁售期較短，部分股票將於 8 月 4 日公布第 2 季財報後開始解禁，其餘則會在未來數月分批釋出。此外，主辦承銷商高盛也有權在禁售期屆滿前，視情況豁免部分禁售限制。
Renaissance Macro 分析師表示，SpaceX 採分階段解禁機制，相較市場常見的 180 天一次性解禁，對投資人較有利，但仍無法完全消除解禁事件帶來的賣壓。歷史經驗顯示，大型禁售股解禁前後數周，往往會對動能型股票造成壓力。
另一方面，也有一派認為，SpaceX 納入主要股價指數後，可望吸引追蹤指數基金進場買盤，有助抵消部分解禁賣壓。
SpaceX 目前已納入羅素 1000 指數 (Russell 1000 Index) 及那斯達克 100 指數。未來若 SpaceX 公開上市滿一年，並符合標普 50 指數對獲利的要求，也有機會被納入標普 500 指數。由於追蹤標普 500 指數的資金規模高達數兆美元，若能納入，將可望帶來可觀的長期被動資金買盤。
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