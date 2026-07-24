鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-24 11:30

根據金融數據分析機構 Ortex 統計，自 SpaceX 上月中以每股 135 美元發行價上市以來，做空者累計帳面浮盈達 155 億美元，該股週四 (23 日) 收於 118.25 美元，較發行價跌逾 12%、較高點近乎腰斬。SpaceX 在上市第三天 (6 月 16 日) 盤中衝高至 225.64 美元後持續回撤，

Ortex 聯合創辦人 Peter Hillerberg 指出，空頭無任何獲利出場跡象，反倒在下跌途中持續加碼，目前約 3.6 億股被融券借出，佔流通股 56%。

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馬斯克上周五 (17 日) 在 X 上警告，長期重倉做空 SpaceX 的機構存活機率極低，但空倉規模未縮反擴。

此外，結構性賣壓正接踵而至，自 8 月 6 日起，內部人士售股首輪解禁，涉 9.115 億股、高點市值 1160 億美元，今年 12 月初流通股預計從 6.39 億股暴增到 53.3 億股，供給讓空頭認定仍有向下放大空間。