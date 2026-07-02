鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-02 17:23

玉山金控 (2884-TW) 董事長黃男州今 (2) 日出席「金融處方箋」MOU 簽署活動，他會後受訪時透露，併三商壽案目前進度一切順利，預計第 3 季底正式併入，年底前完成更名「玉山人壽」。談到近期社會關注的同業高管兼職風波，黃男州透露，目前也在籌備整合人壽利關人系統，若以玉山來說，主管多由基層培育、極少在外兼職，若有也須經過公司同意，原則上「不鼓勵」兼職，但財經政策、公益、家族小企業等原因除外；玉山內部也有自我檢視的雷達機制，凡遇同業遭罰或重大內控問題，便會啟動內部體檢，絕對不是看熱鬧而已。

近期國泰金控高管因在外兼職引發社會關注，媒體問及玉山金控如何落實公司管理？對此，黃男州認為，必須將「獨立董事」與「一般員工」分開來看。獨董並非公司編制內員工，只要符合主管機關對於兼任上市櫃公司獨董的家數限制及規範即可。

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至於高階主管與員工的兼職，黃男州強調，金融業規定相當嚴格，員工若要到外面兼任董事，都須經過公司同意，且玉山內部普遍「不鼓勵」兼職，即便有也是極少數，主要是兼職會產生利害關係人 (關係企業) 的問題，系統上必須層層勾稽，避免踩到無擔保授信等法規的紅線。

黃男州舉例，除非是主管家中的家族小企業、非上市公司，否則原則上很難兼任。針對去年併入的玉山投信 (前身為保德信投信)，其董事皆由玉山金控的高階主管兼任，因此絕不會有在外兼職紅線的問題。

事實上，多數公司的董事長並不屬於編制內的「員工」，黃男州幽默地表示，「我雖然是員工，那是因為我從 1992 年起就是玉山的員工直到現在。」他強調，玉山員工的兼職就是必須經過公司的審查，自己目前僅兼任銀行公會常務理事、金融研訓院董事及聯卡中心董事等，都是與金融公益、財經政策相關的非營利職務，或是基金會等非營利事業，這些都在法規與公司允許的範圍內。

媒體問及，相較於同業，玉山高管似乎較無兼職疑慮，黃男州認為，原因在於玉山高階經理人多數是從基層一路培養起來的，企業文化高度凝聚，且對內控具有高度共識。

對於金控同業因連環失誤付出近 10 億元昂貴的一刻，黃男州表示「不便評論同業個案」，但他分享了玉山金控內部行之有年的「雷達監測」與「自我檢視」。只要市場上有同業遭到主管機關裁罰或發生重大內控事件，玉山金控第一時間的反射動作，絕對不是看熱鬧，而是立刻啟動內部檢視。

他直言，「我們不一定所有的經驗都要來自於自己的跌倒，看到別人出問題，我們立刻會要求金控與銀行、證券、投信等各子公司進行內部確認，『我們有沒有同樣的狀況？』、『別人會發生，憑什麼說玉山不會發生？』、『我們做了什麼安全裝置？』。」

黃男州強調，防範未然、主動申報與系統防呆是金融內控的關鍵，隨著未來三商美邦人壽併入，玉山金控也正加速將各子公司的「利害關係人申報系統」整合在一起，透過科技與制度的雙重把關，確保金控整體的合規與資產安全。

併購三商壽進度順利 預計今年底前更名「玉山人壽」

針對外界高度矚目的三商美邦人壽併購進度，黃男州表示，目前一切進度都相當順利，案件正由主管機關審核中，根據初步規劃，應該可以在今年第三季底前，將三商壽正式併入玉山金控。