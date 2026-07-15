鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-15 10:45

金管會已核准玉山金控與三商美邦人壽合併案，雙方敲定 9 月 1 日為合併基準日，三商壽亦將於同日終止上市。針對此重大併購，中華信評發布最新報告，看好玉山金將現增 220 億元並共享通路資源，大動作將三商壽信用評等連跳三級調升至「twAA-」；然而，考量大型併購案背後仍具執行與綜效整合風險，中華信評雖確認玉山金評等，但對雙方皆給予「負向」的評等展望。

中華信評確認玉山金控長期發行體信用評等為「twAA-」、短期為「twA-1+」，並將其自「信用觀察負向」名單中移除，但評等展望定為「負向」。中華信評認為，合併後的集團信用結構在未來兩年轉弱的可能性達到三分之一。

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三商美邦人壽因獲得玉山金控集團的強大資源支持，長期發行體信用評等與財務實力評等由「twA-」一舉調升至「twAA-」，解除「信用觀察正向」狀態，評等展望同樣定為「負向」。

中華信評指出，三商壽併入玉山金後，將成為集團中具高度策略性地位的成員。由於預期玉山金「幾乎在任何情況下」皆會對其提供支持，三商壽的信用品質將與金控集團的信用結構高度連結 (僅低一個級距)。

此外，三商壽的個別基礎信用結構 (SACP) 也獲得調升。中華信評分析，主要有三大因素考量，第一，玉山金承諾對三商壽進行新台幣 220 億元的現金增資，大幅改善其資本強度與財務風險結構 (由原本的「稍弱」調升至「普通」)。

第二，合併後將有效整合玉山銀行的強健銷售通路，驅動三商美邦人壽的合約服務邊際 (CSM) 成長並提升獲利能力，抵銷新會計準則帶來的資本波動。第三，三商壽截至 2026 年 3 月 31 日的外匯價格變動準備金高達 360 億元，整體避險與外匯風險控管表現允當。

中華信評預測，合併完成後的玉山金將躍升為國內第六大金控公司，並擁有銀行、壽險與證券三大核心業務引擎。然而，新集團仍將是以銀行為主的信用結構，預估玉山銀行將主導約 80% 的信用結構貢獻，壽險子公司貢獻約 20%，證券子公司的貢獻則相對有限。

雖然合併能補足玉山金控的壽險版圖，但中華信評將玉山金及三商壽的評等展望定為「負向」，主要考量三大潛在的整合與執行風險。

第一，體質較弱的三商壽若在積極擴張策略下未能實現獲利性成長，將加重金控集團的負擔。第二，為因應壽險子公司的資本需求，玉山金本身的雙重槓桿比 (目前接近業界平均約 116%) 恐有惡化風險。第三，若兩家公司的整合速度或合併綜效未如預期，可能導致整體信用結構轉弱。