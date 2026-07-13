鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-13 19:42

6.7 萬名股東注意！三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (13) 日發布重大訊息，公告與玉山金控 (2884-TW) 的股份轉換案已正式獲得主管機關核准，並敲定股份轉換基準日為 2026 年 9 月 1 日。屆時，三商美邦人壽將正式成為玉山金控 100% 持股之子公司，並於同日終止上市，8 月 19 日為其股票最後交易日。

三商美邦人壽指出，本合併案已陸續通過各大主管機關審查，包括公平交易委員會於 2026 年 4 月 8 日決議「不禁止結合」，以及金管會於 7 月 7 日正式發函同意。

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值得留意的是，由於玉山金控已於今年 6 月 12 日股東常會決議通過盈餘分配案，並於 7 月 7 日完成除息，雙方的換股比例也隨之進行調整。由原先公告的「每 1 股三商美邦人壽換發玉山金控 0.2486 股普通股」，調高為「每 1 股三商美邦人壽換發玉山金控 0.2596 股普通股」。

隨著股份轉換基準日定案，三商美邦人壽也同步公告了股票終止上市與停止買賣的相關關鍵作業時程，提醒手中有持股的投資人密切注意相關重要日期。