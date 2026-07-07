致伸6月營收62.9億元月年雙增 AIOT、聲學雙動能走強
鉅亨網記者吳承諦 台北
致伸 (4915-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 62.9 億元，呈月年雙增；累計上半年營收 331.3 億元，年增 12.8%，致伸表示，營收受惠於 AIoT 產品及消費聲學出貨挹注，加上 PC 周邊表現優於公司預期，帶動單月營收呈現年、月雙增。
致伸 6 月營收 62.9 億元，年增 27.6%，月增 15.3%。第二季營收 172.1 億元，年增 18%，季增 8.1%。累計上半年營收 331.3 億元，年增 12.8%。
致伸提到，累計上半年營收較去年同期年增 12.8%，顯示公司在營運管理及穩健經營的成果。展望下半年，公司將持續關注終端需求、匯率及零組件成本變化，並透過供應鏈管理與營運效率提升，進一步強化營運韌性。同時，公司也將持續聚焦 Edge AI 相關應用，強化智慧終端產品布局與中長期競爭力。
致伸以視覺、聽覺及人機介面技術為基礎，並以 AISF （AI Sensor Fusion）為技術主軸，整合多元感測、關鍵模組開發與系統整合能力，相關技術應用已延伸至智慧監控、車用電子、智慧會議、智慧辦公及機器人等場景，推動產品朝更高智慧化與附加價值發展。
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