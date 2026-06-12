鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 13:55

玉山金控 (2884-TW) 今 (12) 日股東常會，由董事長黃男州主持，並順利完成董事改選，不僅大幅提升獨立董事與女性董事比例，更展現多元與專業的治理決心，三商壽副董許瀞心正式入列。回顧 2025 年，玉山繳出 343 億元的歷史新高獲利，2026 年延續強勁動能，前 5 月自結稅後純益年增達 25%。隨著三商美邦人壽即將加入，金控版圖正式跨入 2.0 時代，新董事會將以法律與保險專業，引領玉山在 AI 與全球供應鏈重組的機遇中，落實永續經營並再創卓越價值。

玉山金控本次改選不僅大幅強化了保險與法律專業，在公司治理指標上更創下新猷，獨立董事占比由原來的 41.67% 提升至 45.45%，女性董事人數也由 2 人增加至 3 人，展現多元化與專業深度的治理決心。

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玉山金控指出，新任獨立董事游明德專長於企業併購與財務治理，謝明慧獨立董事專長於消費者行為與品牌行銷。董事成員中，麥修仁董事擁有豐厚的不動產與企業治理經驗；許瀞心董事則具備法律與保險專業。隨著玉山金控即將迎來三商美邦人壽的加入，新董事會的專業結構將在法遵、風險管理及業務協同上，扮演關鍵的指導角色。

玉山長期專注金融本業，30 多年來各項業務均穩健成長。財務指標方面，2025 年金控淨收益 917.1 億元，稅後純益 343.42 億元創歷史新高，年成長 31.4%，EPS 2.12 元、ROA 0.80%、ROE 13.05%，資本適足率 128.02%。子公司玉山銀行、玉山證券、玉山創投稅後純益分別為 327.86 億元、26.1 億元及 1.2 億元，2025 年 7 月玉山投信加入，挹注金控 0.92 億元，銀行及證券 ROE 分別為 11.87% 及 25.04%，整體績效表現優異。

玉山金控 2026 年前 5 月自結稅後純益 177.27 億元，年增 25%，EPS 1.1 元；三商美邦人壽前 5 月自結稅後純益 59.93 億元，EPS 1.02 元，總資產 1.65 兆元，顯示經營狀況已逐漸好轉。

展望 2026 年，黃男州表示，全球經濟預期維持溫和擴張，AI 驅動的基礎建設投資及高效能運算需求 仍是主要成長引擎，隨歐美走入降息循環、全球關稅戰疑慮如能淡化，將可望活絡企業投資及家庭支出，並支撐實體經濟。台灣作為全球 AI 及半導體供應鏈中的重要角色，資通訊產品出口動能依舊強勁，對美關稅談判亦取得重要進展，經濟展望尚屬樂觀。

惟全球供應鏈重組、 傳產製造仍面臨中國低價出口外溢，恐導致產業間景氣分歧加劇，台灣企業仍需透過靈活布局全球、深化技術門檻，方能在變局中穩固領先地位。