台股今 (7) 日開高後走勢劇烈震盪，盤中受到高檔反彈無力與賣壓沉重加劇影響，加權指數於早上 11 點過後跳水，下殺突破千點，縱使指標權值股台積電 (2330-TW) 盤中一度試圖拉抬，也無力轉弱，盤面高價千金股淪為殺盤重災區，50 檔千金股共有 47 檔下跌，其中共 6 檔摜殺跌停，被動族群龍頭國巨 (2327-TW) 則跌停至 905 元，退出千金股行列。