鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (7) 日開高後走勢劇烈震盪，盤中受到高檔反彈無力與賣壓沉重加劇影響，加權指數於早上 11 點過後跳水，下殺突破千點，縱使指標權值股台積電 (2330-TW) 盤中一度試圖拉抬，也無力轉弱，盤面高價千金股淪為殺盤重災區，50 檔千金股共有 47 檔下跌，其中共 6 檔摜殺跌停，被動族群龍頭國巨 (2327-TW) 則跌停至 905 元，退出千金股行列。
觀察千金股重災情形，穎崴 (6515-TW)、致茂 (2360-TW)、創新服務 (7828-TW)、雍智 (6683-TW)、環球晶 (6488-TW)、竹陞科技 (6739-TW) 殺至跌停。
其他千金股部分，散熱大廠健策 (3653-TW) 及矽智財廠力旺 (3529-TW) 也無法倖免，分別下跌 105 元與 50 元。半導體設備廠弘塑 (3131-TW) 與檢測廠精測 (6510-TW) 同樣呈現崩跌，跌幅分別達 5.26% 與 7.50%。
其中被動元件族群也成重災區，國巨 *(2327-TW) 以最低點 905 元鎖死跌停，跌幅達 9.95%，直接跌破千元大關，整體被動元件族群全面綠光罩頂，包含興勤 (2428-TW)、大毅 (2478-TW)、華新科 (2492-TW) 等 6 檔個股皆在盤中一度被打入跌停板，成為盤面上殺聲震天的另一個核心重災區。
千金股族群僅有川湖 (2059-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、藥華藥 (6446-T) 走紅，然而川湖早盤原本因 6 月業績報喜跳空漲停，也因大盤下殺漲停打開。