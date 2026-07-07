〈鉅亨買基金展望〉今年最會賺不只ETF 台股基金績效更勝一籌！鉅亨買基金揭關鍵原因

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-07 12:34

台股今 (2026) 年氣勢如虹，不僅市值躍居全球第四大市場，上半年漲幅更僅次於南韓股市及費城半導體指數，展 AI 產業鏈帶動下的強勁動能，在此波行情中，台股基金與主動式台股 ETF 繳出亮眼成績，其中台股基金整體表現更略勝加權指數及主動式台股 ETF 一籌。

鉅亨買基金總經理張榮仁。(鉅亨網資料照)

「鉅亨買基金」表示，隨著 AI 需求持續推升出口與企業獲利，台股長期多頭格局可望延續，建議投資人趁市場震盪之際，透過台灣股票基金或台灣中小型股票基金參與長線成長機會，並搭配逢低加碼機制，提升長期投資效率。

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據理柏環球資料統計，今年上半年台灣中小型股票基金平均報酬率達 97.8%，居各類台股投資工具之冠，台股基金平均報酬率亦達 85.2%，近 2 年快速發展的主動式台股 ETF 平均報酬則為 75.9%，三者皆優於加權指數 60.3% 的漲幅。進一步觀察，129 檔台股基金及 16 檔台灣中小型股票基金中，高達 133 檔績效超越大盤，其中更有 32 檔報酬率突破 100%；相較之下，主動式台股 ETF 則有 8 檔打敗大盤。

台股基金績效略勝一籌的關鍵，除了仰賴經理人的選股能力外，持股揭露制度也是一項重要優勢。鉅亨買基金總經理張榮仁分析，台股基金每月僅揭露前 10 大持股，基金持股具有較高隱蔽性，可有效降低市場跟單、模仿或搶先布局可能性，讓經理人能依投資邏輯完成布局，不易因資訊過早曝光而影響交易成本與投資成效，因此更有機會發揮主動管理價值，創造優於大盤的超額報酬。

張榮仁表示，支撐台股長線走勢的關鍵，仍是 AI 驅動下出口與企業獲利持續成長，台灣有機會迎來第二次經濟奇蹟，回顧第一次經濟奇蹟期間，台灣經濟成長率一度逼近 10%，股市年均漲幅達 23.1%。

張榮仁強調，如今 AI 龐大需求正快速轉化為出口動能，截至 5 月，台灣近一年機械與電機設備出口金額已達 6,246 億美元，年增率逼近 60%，顯示 AI 產業鏈仍處於高速成長階段，從歷史經驗來看，出口增長往往領先企業獲利改善，意味著台股企業每股盈餘仍有持續上修空間，基本面可望持續支撐股市表現。

面對近期的高檔劇烈震盪，張榮仁認為，在台股長期多頭趨勢下，投資人不必執著於短期高低點，而應透過台股基金參與產業輪動與選股優勢，並以紀律化方式累積部位，若擔心一次投入面臨市場震盪風險，可善用「鉅亨超底王」機制，預先設定加碼條件，當市場回檔時自動分批加碼，降低追高風險，同時提高低檔布局效率，在 AI 帶動的長線成長趨勢下，更有機會掌握下一波台股多頭行情。