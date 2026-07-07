台股震盪千餘點失守4萬6！法人：健康修正免驚 AI與金融雙引擎助攻

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-07 12:20

台股繼昨（6）日受到美國科技股短線回檔影響，加權指數呈現開高走低，今（7）日台股開盤延續高檔震盪格局，早盤最高來到 46967，盤中指數一度下探至 45935 點，失守 4 萬 6，上下震盪千餘點。儘管市場擔憂外資賣超與期貨避險部位升高，但法人認為，目前高檔震盪屬健康修正，資金正由權值股擴散至中下游 AI 供應鏈及具防禦特性的金融類股，基本面尚未轉折。

台股高檔上沖下殺震幅破千點！法人：健康修正免驚 AI與金融雙引擎助攻。（圖：shutterstock）

聯博投信副總經理林炳魁分析，近期外資調節主要為獲利了結與避險需求，並非撤出台股。隨著過去一年 AI 熱潮推升市值，避險名目金額同步放大，空單規模不能單純解讀為市場看空。從資料中心建設與資本支出觀察，AI 產業鏈基本面穩健，且市場已由單一算力競賽，演變為產業輪動、多點開花的健康格局，AI 模型擴大帶動了對高速傳輸、電源管理及基礎設施的強勁需求。

‌



產業表現方面，資金已不侷限於大型半導體，轉而青睞電力管理、散熱、半導體材料及電子材料等次族群。AI 伺服器耗電量攀升，使台達電（2308-TW）、奇鋐（3017-TW）等供應鏈受惠；同時，高效能運算需求擴大也帶動環球晶（6488-TW）、台勝科（3532-TW）等矽晶圓業者獲利回升，部分前波漲多的 AI 股則進入評價修正期，並非基本面惡化。