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美股四大指數同步收紅，道瓊指數上漲 155.84 點（+0.29%）收 53,055.91 點，那斯達克指數大漲 288.49 點（+1.12%）收 26,121.16 點，S&P 500 指數上漲 54.19 點（+0.72%）收 7,537.43 點，費城半導體指數勁揚 273.92 點（+2.17%）收 12,900.14 點；恐慌指數 VIX 下跌 3.59% 至 15.57 點，市場風險偏好回升。消息面上，標普 500 企業第二季獲利預估年增 24%，科技類股獲利更可望大增約 65%；SK 海力士規模達 280 億美元的赴美上市也已啟動，預計 7 月 10 日於那斯達克掛牌。費半成分股表現強勢，AMD 大漲 6.61%、高通漲 5.8%、台積電 ADR 漲 5.5%、博通漲 3.73%、輝達小漲 0.37%。