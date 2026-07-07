鉅亨研報
台股周一資金出現劇烈換手，加權指數终場下跌 224.23 點（-0.48%），收在 46,556.39 點，成交金額達 1 兆 613 億元。三大法人由買轉賣，合計賣超 425.1 億元，其中外資賣超 354.5 億元（雖較前一交易日 743 億元大幅收斂），投信則逆勢買超 58.2 億元。
【美股動態】
美股四大指數同步收紅，道瓊指數上漲 155.84 點（+0.29%）收 53,055.91 點，那斯達克指數大漲 288.49 點（+1.12%）收 26,121.16 點，S&P 500 指數上漲 54.19 點（+0.72%）收 7,537.43 點，費城半導體指數勁揚 273.92 點（+2.17%）收 12,900.14 點；恐慌指數 VIX 下跌 3.59% 至 15.57 點，市場風險偏好回升。消息面上，標普 500 企業第二季獲利預估年增 24%，科技類股獲利更可望大增約 65%；SK 海力士規模達 280 億美元的赴美上市也已啟動，預計 7 月 10 日於那斯達克掛牌。費半成分股表現強勢，AMD 大漲 6.61%、高通漲 5.8%、台積電 ADR 漲 5.5%、博通漲 3.73%、輝達小漲 0.37%。
【台股盤勢】
加權指數雖收黑，但盤面出現「劇烈換手」跡象：權值股台積電逆勢收紅撐住指數，但前一交易日領漲的 CCL、被動元件、探針卡、石英元件等族群卻全數殺至跌停，顯示資金快速輪動、獲利了結賣壓沉重。
【櫃買動態】
櫃買指數收在 439.80 點，下跌 5.58 點（-1.25%），跌幅逾加權指數兩倍，成交金額約 3,036 億元，中小型股承壓相對明顯。
【產業焦點】
強勢族群方面，功率半導體族群在庫存回補與價格上漲題材帶動下資金集中湧入，多檔個股同步鎖至漲停，其中大中 (6435-TW) 亦攻上漲停板；IC 設計／MCU 族群同步走強，雅特力 - KY(6907-TW)、聯傑 (3094-TW)、昇佳電子(6732-TW) 皆亮燈漲停；電源與電池模組族群則受惠 AI 伺服器供應鏈需求，全漢 (3015-TW)、茂達(6138-TW)、新普(6121-TW) 同步鎖漲停。
弱勢族群部分，前一交易日領漲的銅箔基板／被動元件族群出現獲利了結賣壓，台光電 (2383-TW) 跌 9.95%、信昌電 (6173-TW) 跌停、金山電 (8042-TW) 跌停、大毅 (2478-TW) 跌 9.7%、台燿 (6274-TW) 跌 8.9%；探針卡、石英與載板族群同步轉弱，穎崴 (6515-TW) 跌 9.95%、晶技 (3042-TW) 跌 9.8%、南電 (8046-TW) 跌 9.3%、世芯 - KY(3661-TW)跌 9.4%，呈現「強轉弱」訊號。
【重點族群解析與大戶投選股】
本資料僅供參考，不構成任何投資建議，投資人應獨立判斷並自負風險。
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