星星電力攜手風睿能源 50億度離岸風電2028年起轉供

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-07 15:42

泓德能源 (6873-TW) 旗下星星電力今 (7) 日宣布，與風睿能源集團正式簽署購電協議 (PPA)，將離岸風電正式納入綠電供應組合。本次合作案場為風睿能源旗下「海盛風電 (Formosa 4)」開發案，海盛風電 (Formosa 4) 合約期間將可供應超過 50 億度綠電，預計於 2028 年底開始轉供。

星星電力攜手風睿能源 495MW離岸風電2028年起轉供。(圖：星星電力提供)

星星電力指出，未來公司將整合離岸風電與光電資源，提供更多元且穩定的綠電供應，協助企業逐步邁向 RE100 及全時綠 (24/7 Green Power) 目標，進一步擴大企業綠電採購選擇，滿足 AI 資料中心、半導體等高耗能產業對全天候低碳電力的需求。

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海盛風電 (Formosa 4) 合約期間將可供應超過 50 億度綠電，相當於每年供電 1.8 億度，可滿足約 4.3 萬戶家庭一年用電需求，年減碳效益約等同於 220 座大安森林公園。該案場位於苗栗外海，總裝置容量 495MW，已於 2024 年底取得籌設許可，並預計於 2028 年底開始轉供。

相較於光電，離岸風電可於夜間及冬季持續供電，與光電具高度互補性，有助企業提升綠電使用比例，滿足全天候用電需求。透過整合離岸風電資源，星星電力將提供更完整且彈性的綠電供應方案，協助台灣出口導向企業建構更穩定、多元的再生能源配置，並與國際碳管理標準接軌，提升全球競爭力。

隨著離岸風電加入，星星電力預計至 2028 年外購電力目標容量將突破 1GW；在售電轉供方面，截至目前，星星電力合作契約容量已突破 650MW，總合約電量超過 200 億度，並累計產出近 33 萬張綠電憑證。

儲能方面，星星電力未來三年掌握近 500MW 備用容量，可協助能源同業履行備供義務，近日更已與國內第一批再生能源發電業者完成合作，成為台灣首例由民間儲能業者提供備用容量服務。