鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-07 11:28

緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (7) 日出席台灣創投暨私募投資年會，會前接受媒體訪問，談及下半年展望，指出目前觀察整體展望不變，不過除美國市場需求持續，其他地區的需求也逐步浮現。

林憲銘表示，截至目前為止，緯創最大的市場還是在北美，但不能長期依靠一個地區的市場，也觀察到其他地區的需求逐漸浮現，整體市場表現穩定。他並指出，近期市場對於 AI 的應用、主權 AI 的需求，並意識到消耗 token 需要付費，且被市場接受，顯現 AI 產生出來的價值已被認可，認為 AI 不會泡沫化。

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緯創將於明 (8) 日除息，被問及對秒填息是否有信心，林憲銘說，並沒有很在意能否秒填息，反而更在意公司體質有沒有更好。

林憲銘進一步指出，緯創上半年成長性還是不錯，但成長快速，隨之而來的是營運上壓力提升，成長越大，出錯的機會也變大，因此緯創非常注意自身營運的每個細節，並善用科技、AI 與數位孿生等技術，以確保所有的運作都能非常順利。