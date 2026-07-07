鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 08:57

南韓科技巨頭三星電子今 (7) 日公布 2026 年第二季初步財報，合併營收達 171 兆韓元(約 1118 億美元)，年增 129.3%、季增 27.7%，營業利益高達 89.4 兆韓元(約 584 億美元)，年增 1810%，連三季刷新單季新高紀錄，且是去年全年利潤 43.6 兆韓元的兩倍之上，並超過 2023 至 2025 三年利潤總和。

亮眼表現主要受設備解決方案 (DS) 半導體部門帶動，AI 伺服器需求爆發推升 HBM 與 DRAM 價格走強，DS 部門單季營業利益估達約 80 兆韓元。

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值得注意的是，89.4 兆韓元中已包含大約 20 兆韓元半導體員工績效獎金準備金，剔除後實際營業利益逼近 110 兆韓元。

以美元計算的話，三星今年 Q2 營業利益已短暫超越輝達 2027 財年 Q1 的 535 億美元，若記憶體漲價週期延續，市場預期第三季有機會再度反超。

儘管業績亮眼，三星股價今日盤中仍一度大跌 6.3%，同業 SK 海力士亦跌逾 3%。

分析師指出，市場早已提前反映強勁財報表現，投資人趁利多出脫獲利，連帶拖累韓國 KOSPI 指數開盤重挫逾 4%，一度大跌 4.1% 報 7717.82 點。

三星預計在 7 月底公布完整財報明細，市場將聚焦 HBM3E 認證進度，以及 Blackwell 平台滲透率。