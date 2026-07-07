鉅亨網新聞中心 2026-07-07 08:00

三星電子內部薪酬分配爭議持續升溫。代表智慧型手機、電視及家電部門的工會宣布，將於 7 月 16 日在韓國水原總部附近舉行大規模集會，抗議公司近期與半導體部門達成的薪資協議。工會批評，公司資源明顯向半導體業務傾斜，導致不同事業群獎金待遇相差近百倍，薪酬公平性引發強烈不滿。

不滿待遇差近百倍 三星非晶片部門員工將集體抗議。(圖:shutterstock)

此次爭議的起因，源於先前三星電子為避免半導體部門發生大規模罷工，在工會強勢談判下，達成了一份特殊的獲利分配協議。該協議規定將半導體部門的部分營業利潤轉化為員工獎金。

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隨著人工智慧記憶體超級週期的推動，DRAM、NAND 及高頻寬記憶體（HBM）價格強勁上揚，半導體部門獲利能力大幅修復，促使部分半導體員工獎金最高上看 6 億韓元（約 39 萬美元）。

反觀負責手機、家電等消費電子業務的非晶片部門，員工今年獲發的庫存股獎金僅約 600 萬韓元（約 3900 美元），兩者之間的巨大落差，讓非晶片部門員工感到強烈的不公平與相對剝奪感。

據非晶片部門工會指出，該工會成員規模約達 2 萬 8000 人，預計將有 2000 至 3000 名會員參與本次集會活動，表達對利潤分享機制不公的嚴正抗議。

三星電子周二 (7 日) 將公布的第二季財報，市場預期營業利潤將受惠於半導體業務的強勁表現，較去年同期大幅增長並創下佳績，但這份亮麗財報背後的分配結構不均，已在公司內部引發嚴重的勞資與跨部門對立。

隨著抗議日期逼近，市場高度關注三星電子管理層將如何面對這場內部薪酬失衡引發的風暴。