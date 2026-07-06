鉅亨網新聞中心 2026-07-07 07:40

隨著人形機器人成為全球科技產業下一個競爭焦點，特斯拉執行長馬斯克持續描繪龐大市場藍圖，預估未來 Optimus 人形機器人的數量有望超越特斯拉汽車。然而，機器人產業高層提出不同觀點，認為投資人可能過於聚焦硬體銷售，而忽略機器人部署後所帶來的長期商業價值。

法拉第未來智慧電動 (Faraday Future Intelligent Electric)(FFAI-US) 全球執行董事長，同時也是 AIxCrypto Holdings(AIXC-US) 執行長 Jerry Wang 接受《Benzinga》專訪時表示，目前大部分機器人商業模式仍停留在「製造、出售、交付」的一次性交易，但真正更大的市場機會，其實是在產品交付之後才開始。

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他提出「機器人第二生命週期 (Robot Second Life Cycle)」概念，認為機器人不應被視為一次性出售的硬體設備，而是能夠在整個使用壽命期間持續創造價值的長期資產。這些價值包括提高設備利用率、延長使用年限，以及機器人在執行實際工作時所累積的大量運作數據。

Jerry Wang 表示，這種商業模式的轉變，將類似軟體產業由傳統授權銷售，逐步演變為訂閱制與雲端服務的發展歷程。未來投資人評價機器人公司的標準，可能不再只是觀察出貨量，而是更重視企業能否在機器人部署後持續創造經常性收入。

目前市場普遍將焦點放在人形機器人的技術競賽，包括特斯拉 (TSLA-US)、Figure AI 等業者均持續投入大量資源，提升機器人的移動能力、人工智慧推理能力及量產規模。其中，Figure AI 日前完成新一輪募資，公司估值已達 390 億美元，背後投資人包括亞馬遜創辦人貝佐斯、輝達 (NVDA-US) 及 OpenAI，顯示全球資本持續看好人形機器人市場的長期發展。

不過，Jerry Wang 認為，下一波產業競爭重點可能不只是打造最強的人形機器人，而是建立完整的商業模式。

他提出「機器人即服務 (Robotics-as-a-Service，RaaS)」概念，指出許多企業真正需要的並非擁有機器人，而是在需要時取得機器人服務能力。企業可依照需求租用機器人，應用於物流倉儲、巡檢、安全警衛、配送及其他專業工作，而不必一次投入大量資本採購設備。

在這種模式下，機器人擁有者則可透過出租設備持續獲得收入，提高設備稼動率，避免昂貴資產閒置，同時持續累積運作數據，形成新的商業價值。

Jerry Wang 指出，這種模式與雲端運算的發展具有相似之處。過去企業必須自行採購昂貴伺服器，如今透過雲端服務即可按需取得運算能力；未來機器人也可能朝向按需租用發展，企業購買的不再是硬體本身，而是完成特定工作的能力。

分析人士認為，目前人形機器人市場仍處於早期階段，投資人關注焦點主要集中於技術突破、AI 能力及量產進度。不過，隨著產品逐步商業化，如何建立穩定的訂閱收入、維護服務、軟體升級及數據變現模式，將成為影響企業長期獲利能力的重要關鍵。

市場研究機構普遍預期，人形機器人未來將逐步應用於製造業、物流、醫療照護、零售及家庭服務等領域。若產業逐漸由一次性硬體銷售，轉向以服務、租賃及持續營運為核心的商業模式，市場評價機器人公司的方式也可能出現重大改變。