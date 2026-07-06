鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-07 05:37

標普 500 的資訊科技類股指數上漲 1.3%，而費城半導體指數在連續兩個交易日下跌後反彈 2.2%。

‌



看準投資人對 AI 晶片股的龐大需求，南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 預計本周在那斯達克上市。

SpaceX(SPCX-US) 股價下跌 1%。當天成交金額超過 260 億美元，且大部分交易集中在收盤最後幾秒。市場預期 SpaceX 將於周二正式納入那斯達克 100 指數。

截至目前，標普 500 指數年初至今已上漲約 10%，但距離 6 月 2 日創下的歷史收盤高點仍低約 1%。

美國大型企業即將開始公布第二季財報，投資人抱持高度期待。根據 LSEG I/B/E/S，分析師預估，標普 500 整體企業第二季獲利預計年增 24%。科技類股獲利則預估躍增約 65%。

根據 CME FedWatch 工具，受到上周公布、低於市場預期的就業報告影響，交易員目前認為，聯準會 (Fed) 在 7 月 29 日會議升息 1 碼的機率約為 25%。

先前在新任主席華許 (Kevin Warsh) 主持的首次會議後，市場一度提高了對鷹派政策的預期。此次會議紀錄將於周三公布。

經濟數據方面，美國供應管理協會 (ISM) 公布，6 月非製造業指數由 5 月的 54.5 小幅降至 54.0，與市場預期一致。

美股周一 (6 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 155.84 點，或 0.29%，收 53,055.91 點。

那斯達克指數上漲 288.49 點，或 1.12%，收 26,121.16 點。

S&P 500 指數上漲 54.19 點，或 0.72%，收 7,537.43 點。

費城半導體指數上漲 273.92 點，或 2.17%，收 12,900.14 點。

NYSE FANG + 指數上漲 187.69 點，或 1.10%，收 17,288.33 點。

標普 500 指數中大型科技股多收漲。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王多收高。Meta (META-US) 上漲 2.98%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.31%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.82%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.61%。

台股 ADR 收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.99%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.5%；聯電 ADR (UMC-US) 勁揚 5.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.25%。

企業新聞

微軟宣布新一波組織重整，在 AI 投資持續擴大下，將裁減 4,800 名員工，約占全球員工總數 2.1%。遊戲業務 Xbox 為此次改革重心，未來一年將裁撤 3,200 人，約占部門人力兩成。消息影響股價收跌進 1%。

博通宣布已與蘋果將客製化晶片合作協議延長至 2031 年，雙方將持續共同開發並供應客製化晶片，進一步鞏固長期合作關係，也有助於緩解市場對蘋果逐步自研晶片、可能降低對博通依賴的疑慮。

戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 股價大漲超過 4%。美國總統川普周一在白宮敲響美股開盤鐘後，公開展示並推薦戴爾的電腦產品，激勵股價走高。

華爾街分析

Longbow Asset Management 執行長 Jake Dollarhide 表示，「目前的市場讓很多投資人被甩在後面。如果你沒持有某些科技股、沒有投資半導體，那基本上就錯過了整波漲勢。我認為這是一波相當脆弱的行情。市場仍有風險，尤其是如果聯準會持續維持高利率更久的政策。」

Ameriprise Financial 市場策略師 Anthony Saglimbene 認為，「市場目前的期待非常高，因此我不確定這些股票在下半年是否還能像上半年那樣大漲。只要這些公司能證明基本面依然強勁，我認為股價仍有機會緩步走高。」

Saglimbene 指出，未來幾個月，AI 概念股與其他產業股票之間可能輪流領漲，而不是只有 AI 一枝獨秀。「我不認為下半年會只靠 AI 股或其他單一族群撐起整個市場。真正重要的仍是企業基本面、獲利成長、利率與經濟表現，而目前這些因素整體來看，仍提供了一個相當正面的投資環境。」