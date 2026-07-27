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美股科技股財報季持續登場，但亮眼業績未必能帶動股價上漲。特斯拉 (TSLA-US)、英特爾 (INTC-US) 與 Alphabet (GOOG-US) 公布第二季財報後股價均走跌，反映市場已將焦點從財報本身轉向 AI 投資報酬率與資本支出規模。接下來，微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Meta Platforms (META-US) 即將公布最新財報，成為市場關注焦點。
特斯拉財報公布後，股價跌至 306 美元，創 8 月 4 日以來新低，較歷史高點回落 39%。市場對其每股盈餘 (EPS) 低於分析師預期，以及自由現金流轉為負值感到失望，拖累股價走勢。
英特爾雖繳出亮眼成績單，但股價仍回落至 92.32 美元。公司第二季營收達 161 億美元，創下 15 年來最快成長速度，每股盈餘 42 美分，明顯高於市場預估的 21 美分，主要受惠於 AI 代理 (Agentic AI) 相關需求持續升溫。不過，在股價先前已大幅反映利多之下，財報公布後仍出現獲利了結賣壓。
Alphabet 同樣難逃財報後回檔，股價最低跌至 319 美元，創今年 4 月以來新低，較今年高點已修正 21%。市場主要擔憂公司大幅提高資本支出，全年資本支出預估提升至 2,050 億美元，引發投資人對 AI 投資回收期與獲利能力的疑慮。
市場接下來將聚焦微軟、亞馬遜與 Meta Platforms 即將公布的最新財報。根據市場預估，Meta 第二季營收可望達 600 億美元，年增 26%，每股盈餘預估為 7.22 美元；微軟營收預估將年增 14.7% 至 876.7 億美元，每股盈餘可望由去年同期的 3.65 美元增至 4.24 美元；亞馬遜則預估營收將達 1,959.7 億美元，年增 17%。
分析師普遍預期，上述三家公司將再度交出穩健的營收與獲利成績，並可能同步上調本季及全年財測。不過，市場認為真正左右股價的關鍵仍是 AI 相關資本支出計畫。
目前微軟預估全年資本支出將達 1,900 億美元，Meta 規劃投入 1,450 億美元，亞馬遜則預計投入 2,000 億美元。若三家公司進一步調高支出預測，可能加深市場對 AI 投資回報率的擔憂，進而對股價造成壓力。
其中，Meta Platforms 受到市場特別關注。根據《彭博》日前報導，公司正評估將部分閒置資料中心運算容量出售給其他企業，藉此創造數十億美元的新收入來源。市場預期執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 將在法說會中進一步說明相關策略，若商業模式具體化，將有機會為股價帶來新的催化劑。
衍生性商品市場也顯示投資人預期三家公司財報後將出現明顯波動。選擇權市場估計，截至 7 月 31 日到期的平值跨式 (Straddle) 價格顯示，微軟財報後股價預期波動約 8%，亞馬遜約 6.4%，Meta 約 7.9%。值得注意的是，Meta 過去 8 次公布財報中，有 6 次實際股價波動幅度超過選擇權市場原先隱含的預期區間，顯示其財報行情往往較市場預估更為劇烈。
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