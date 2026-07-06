鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-07 06:30

美光反彈WDC漲超7%，晶片股重拾樂觀情緒(圖：Shutterstock)

儲存裝置製造商威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 及希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 分別上漲超過 7% 及 5%。記憶體大廠美光上漲 1%，盤中一度勁揚 4%，Sandisk(SNDK-US)則小幅下跌。

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D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，這波反彈可能意味著市場「某種程度上重拾樂觀情緒」，因投資人預期南韓兩大記憶體廠三星電子 (Samsung Electronics) 與 SK 海力士 (SK Hynix) 本周稍晚將帶來利多消息。

三星電子將於周二公布第二季初步財報。據傳公司計劃將 DRAM 的平均售價調升 20%，因為 AI 帶動的需求持續超過供給。

三星、美光與 SK 海力士是全球三大 HBM 生產商。HBM 可為 AI 晶片提供高效能的記憶體解決方案，廣泛應用於輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 等 AI 晶片設計公司的產品。

此外，SK 海力士正準備透過美國存託憑證 (ADR) 於這周五在那斯達克上市，預計募資規模最高可達 290 億美元，讓美國投資人更容易投資該公司。

Founder ETFs 投資組合經理 Michael Monaghan 認為，周一的股價表現再次反映出「記憶體股本來就是波動性相當高的族群」。