美光反彈WDC漲超7% 晶片股重拾樂觀情緒
鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 及其他晶片股周一 (6 日) 普遍走高，在上周經歷一段疲弱走勢後迎來反彈。
儲存裝置製造商威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 及希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 分別上漲超過 7% 及 5%。記憶體大廠美光上漲 1%，盤中一度勁揚 4%，Sandisk(SNDK-US)則小幅下跌。
D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，這波反彈可能意味著市場「某種程度上重拾樂觀情緒」，因投資人預期南韓兩大記憶體廠三星電子 (Samsung Electronics) 與 SK 海力士 (SK Hynix) 本周稍晚將帶來利多消息。
三星電子將於周二公布第二季初步財報。據傳公司計劃將 DRAM 的平均售價調升 20%，因為 AI 帶動的需求持續超過供給。
三星、美光與 SK 海力士是全球三大 HBM 生產商。HBM 可為 AI 晶片提供高效能的記憶體解決方案，廣泛應用於輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 等 AI 晶片設計公司的產品。
此外，SK 海力士正準備透過美國存託憑證 (ADR) 於這周五在那斯達克上市，預計募資規模最高可達 290 億美元，讓美國投資人更容易投資該公司。
Founder ETFs 投資組合經理 Michael Monaghan 認為，周一的股價表現再次反映出「記憶體股本來就是波動性相當高的族群」。
瑞銀全球股票主管 Ulrike Hoffmann-Burchardi 表示，在 AI 基礎建設投資浪潮中，他們較看好屬於「賣鏟人 (picks and shovels)」概念的半導體設備、晶圓代工、CPU 運算基礎設施及記憶體等領域，同時認為支付網路及資料中心不動產投資信託等防禦型產業具投資價值。
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