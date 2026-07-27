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盤中速報 - 費城半導體大跌3.89%，報11359.59點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日10:31，費城半導體下跌459.29點（或3.89%），暫報11359.59點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.24%
  • 近 1 月：-10.49%
  • 近 3 月：+12.41%
  • 近 6 月：+49.1%
  • 今年以來：+66.86%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌9.04%；連貫(COHR-US)下跌7.36%；超微半導體(AMD-US)下跌7.02%；泰瑞達(TER-US)下跌6.91%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌6.32%。

部分成分股表現相對穩健，思佳訊半導體(SWKS-US)上漲1.61%；科沃(QRVO-US)上漲1.12%；高通(QCOM-US)上漲0.2%。


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費城半導體11455.02-3.08%
安可60.42-6.99%
連貫262.7401-6.96%
超微半導體487.8001-6.54%
泰瑞達329.785-5.75%
Onto Innovation Inc.256.86-5.78%
思佳訊半導體61.825+2.68%
科沃88.1+1.84%
高通168.86+1.13%

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