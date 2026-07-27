盤中速報 - 費城半導體大跌2.06%，報11574.9點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日10:06，費城半導體下跌243.99點（或2.06%），暫報11574.90點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.24%
- 近 1 月：-10.49%
- 近 3 月：+12.41%
- 近 6 月：+49.1%
- 今年以來：+66.86%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌6.65%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5%；艾司摩爾(ASML-US)下跌4.63%；泰瑞達(TER-US)下跌4.53%；連貫(COHR-US)下跌4.42%。
部分成分股表現相對穩健，思佳訊半導體(SWKS-US)上漲2.42%；科沃(QRVO-US)上漲1.98%；高通(QCOM-US)上漲1.28%；安森美半導體(ON-US)上漲1.09%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.03%。
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