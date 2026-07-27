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盤中速報 - 費城半導體大跌2.06%，報11574.9點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日10:06，費城半導體下跌243.99點（或2.06%），暫報11574.90點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.24%
  • 近 1 月：-10.49%
  • 近 3 月：+12.41%
  • 近 6 月：+49.1%
  • 今年以來：+66.86%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌6.65%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5%；艾司摩爾(ASML-US)下跌4.63%；泰瑞達(TER-US)下跌4.53%；連貫(COHR-US)下跌4.42%。

部分成分股表現相對穩健，思佳訊半導體(SWKS-US)上漲2.42%；科沃(QRVO-US)上漲1.98%；高通(QCOM-US)上漲1.28%；安森美半導體(ON-US)上漲1.09%；安謀控股公司(ARM-US)上漲1.03%。


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費城半導體11379.20-3.72%
安可60.165-7.38%
Onto Innovation Inc.255.835-6.16%
艾司摩爾1645.319-6.36%
泰瑞達329.345-5.88%
連貫261.56-7.38%
思佳訊半導體61.715+2.50%
科沃88.01+1.73%
高通168.58+0.96%
安森美半導體86.97+0.18%
安謀控股公司258.68-0.51%

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