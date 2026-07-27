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盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報11697.91點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間27日09:58，費城半導體下跌120.97點（或1.02%），暫報11697.91點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.24%
  • 近 1 月：-10.49%
  • 近 3 月：+12.41%
  • 近 6 月：+49.1%
  • 今年以來：+66.86%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌4.25%；艾司摩爾(ASML-US)下跌3.88%；超微半導體(AMD-US)下跌3.31%；連貫(COHR-US)下跌2.96%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.68%。

部分成分股表現相對穩健，思佳訊半導體(SWKS-US)上漲2.7%；安森美半導體(ON-US)上漲2.52%；科沃(QRVO-US)上漲2.32%；高通(QCOM-US)上漲1.76%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.32%。


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費城半導體11379.20-3.72%
安可60.396-7.03%
艾司摩爾1644.17-6.43%
超微半導體487.905-6.52%
連貫261.94-7.24%
Onto Innovation Inc.256.1-6.06%
思佳訊半導體61.78+2.61%
安森美半導體87.03+0.25%
科沃88.135+1.88%
高通168.58+0.96%
恩智浦半導體268.62-0.23%

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