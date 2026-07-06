鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-06 18:00

台北地檢署今 (6) 日發動搜索長榮海運 (2603-TW)，以處理長榮集團內線交易案，大房長子張國華、張國華妻子，以及胞弟張國政等重要關係人均到案釐清案情。

對此，長榮海運回應，檢調單位到公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前一切營運正常，對財務和業務並無影響。

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此事件起源是，有股東指控長榮海運董事會在 2023 年 6 月 19 日決議處分長榮航空股票，內部人張國華、柯麗卿涉嫌內線交易，因此，2024 年 4 月 22 日長榮海運的股東委託律師林文鵬向北檢告發，北檢歷經 2 年蒐證，於今日到公司搜索並約談張國華等涉嫌 9 人。

對此事，張國華曾發布聲明直指，內線交易的指控是子虛烏有。

張國華表態，於 2023 年 6 月 30 日長榮海運除息日以盤後鉅額交易方式購買長榮海運股票一事，是基於對海運事業的熱情，有意持續增加對長榮海運的持股，交易也都依法進行申報，絕無內線交易情事，更無任何獲利可言。