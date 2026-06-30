鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-30 08:10

《Zerohedge》報導，根據海事數據公司 Kpler 最新統計，長榮海運旗下新加坡籍「長麗輪」(Ever Lovely) 航經荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 遭攻擊後，海峽航運流量於週末大幅放緩。同時，美國與伊朗再度互相發動攻擊，也使雙方日前簽署的諒解備忘錄 (Memorandum of Understanding, MoU) 面臨新的考驗。

在美國與伊朗於 6 月 15 日簽署諒解備忘錄後，荷姆茲海峽航運一度快速回升。Kpler 數據顯示，上週三 (24 日) 通過海峽的船舶數量達 70 艘，創下中東戰事爆發以來新高，但近期安全情勢惡化，再度衝擊航運信心。

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根據 Kpler 旗下 MarineTraffic 的追蹤資料顯示，船舶遇襲後數小時內，仍有船隻經由位於阿曼領海的南部航道航行，但隨後整體通行量開始放緩。

上週六 (27 日) 共有 29 艘能源及大宗商品運輸船舶通過荷姆茲海峽，到了週日 (29 日) 僅剩 12 艘，較上週明顯下滑。

MarineTraffic 僅統計開啟 AIS 自動識別系統的船舶，因此實際通過海峽的船舶數量可能高於統計數據，部分船舶可能關閉訊號航行，需待衛星影像完成辨識後才能更新最終數字。

此外，週末期間進入波斯灣 (Gulf) 的船舶數量多於離開的船舶，扭轉前一週以撤離受困船員為主的航運模式。

由聯合國主導、協助撤離約 1.1 萬名船員的行動，也因阿曼灣 (Gulf of Oman) 有船舶遇襲，已於上週四 (25 日) 暫停。

根據 HFI Research 在社群平台 X 公布的資訊，週日 (29 日) 共有 4 艘油輪及 1 艘貨櫃船在美國海軍護航下，經由阿曼南部航道進入波斯灣；不過，當天沒有任何船舶循相同航道離開波斯灣。

另一方面，伊朗週一 (29 日) 表示，已與阿曼舉行首次會議，討論荷姆茲海峽未來管理機制。美國則重申，不接受任何針對使用荷姆茲海峽這條國際水道而收取過境費的安排。

美國總統川普表示，美伊將於週二 (30 日) 在卡達杜哈 (Doha) 舉行新一輪會談，但伊朗外交部隨即否認，強調「未來幾天不會與美國在任何層級舉行談判」，雙方說法明顯矛盾。

伊朗週二還宣布將控制荷姆茲海峽通行，無論阿曼是否參與。