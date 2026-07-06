廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成 ( 7865-TW ) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2026 年 6 月 6 月營收 3251 萬元，月增 40.32%、年增 17.02%，主要是受惠「資源循環推動法」正式實施，下游採購轉趨積極，公司在先進者布局、新製程技術、租稅優惠獎勵、ESG 實踐等四面向享有明顯優勢。深化城市採礦，已經成為金聯成的競爭護城河。

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金聯成今天在興櫃的最後成交價爲每股 57.7 元。

立法院三讀通過「資源循環推動法」，象徵台灣正式由「廢棄物管理」邁向「資源循環」新時代。「資源循環推動法」將產品從設計、生產、消費、回收至再利用等全生命週期納入管理制度，並新增循環標誌及產品資訊揭露制度，政府未來將優先採購循環產品，且鼓勵民間企業投入循環採購。此法拉高企業未來搶攻循環經濟的進入門檻，並在產業界劃出優劣勢分水嶺。