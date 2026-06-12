鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-12 16:59

上海航交所今 (12) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，呈現連 7 周反彈，本周續彈 258.74 點至 2985.22 點，漲幅 9.49%，四大航線運價均爆漲，貨攬業者表示，運價和艙位緊張狀況短期未見明顯鬆動，船公司 6 月 15 日起漲價已大致底定，還有高點可期。

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 飆漲 459 美元至 3064 美元，漲幅高達 17.62%；遠東到地中海每 TEU 漲 340 美元至 4172 美元，彈幅 8.87%。

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而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價彈升 549 美元至 5101 美元，漲幅 12.06%，遠東到美東每 FEU 彈升 580 美元，來到 6321 美元，漲幅 10.1%。

貨攬業者指出，油價上漲、港口壅塞且旺季備貨需求熱絡，有效支撐市場，整體運價維持強勢。

由於中東局勢及紅海風險尚未完全解除，市場仍普遍預期，短期運價將維持高檔，尤其美國線艙位吃緊，貨攬業者透露，美西線接下來報價已看到 6300 美元、美東線 7500 美元，而歐洲線也看到 4800-5000 美元。