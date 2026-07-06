鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-06 16:49

記憶體模組廠創見 (2451-TW) 今 (6) 日公佈 6 月營收 50.68 億元，月減 19.53%，年增 381.55%，第二季營收 188.15 億元，季增 38.06%，年增 482.44%，累計上半年營收 324.44 億元，年增 422.17%；受惠 DRAM、Flash 價格雙雙大漲，創見上半年營收不僅已超越去年全年 171.25 億元，更幾乎較去年全年的翻了一倍。

展望下半年，創見看好，隨著 AI 與邊緣運算的蓬勃發展，帶動工業自動化、車載裝置以及高效能運算 (HPC) 對高容量、高穩定性儲存模組的需求持續暢旺，公司將不斷優化產品組合，推出採用 BiCS8 技術架構的新一代 218 層 3D NAND 固態硬碟與記憶卡、以及嵌入式鏡頭模組，並強化彈性供應鏈管理。

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面對下半年的整體市場需求，創見仍抱持審慎樂觀態度，並將全力衝刺整年獲利表現，再續佳績。