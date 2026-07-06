營收速報 - 日電貿(3090)6月營收16.81億元年增率高達32.37％
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今年1-6月累計營收為96.46億元，累計年增率22.69%。
最新價為340元，近5日股價上漲11.84%，相關零組件業上漲2.35%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+771 張
- 外資買賣超：+865 張
- 投信買賣超：-85 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|16.81億
|32%
|3%
|26/5
|16.29億
|20%
|-12%
|26/4
|18.43億
|28%
|18%
|26/3
|15.61億
|34%
|18%
|26/2
|13.25億
|9%
|-18%
|26/1
|16.07億
|13%
|37%
日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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