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營收速報 - 日電貿(3090)6月營收16.81億元年增率高達32.37％

鉅亨網新聞中心

日電貿(3090-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣16.81億元，年增率32.37%，月增率3.17%。

今年1-6月累計營收為96.46億元，累計年增率22.69%。

最新價為340元，近5日股價上漲11.84%，相關零組件業上漲2.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+771 張
  • 外資買賣超：+865 張
  • 投信買賣超：-85 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 16.81億 32% 3%
26/5 16.29億 20% -12%
26/4 18.43億 28% 18%
26/3 15.61億 34% 18%
26/2 13.25億 9% -18%
26/1 16.07億 13% 37%

日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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