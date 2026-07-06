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以各事業群表現來看，光隆指出，6 月成衣營收 4.78 億元，年增 8.4%，營收占比提升至 62.1%，持續為公司主要營運支柱；羽絨營收 1.92 億元，年減 7.6%，主要配合客戶調整出貨節奏；家紡營收 9617 萬元，年增 10.2%，顯示隨產業旺季逐步展開，客戶庫存水位已有改善。

光隆指出，6 月成衣事業營收由 5 月小幅年減轉為年增，顯示主要品牌客戶出貨動能逐步恢復；羽絨事業則因客戶出貨與庫存調整，單月營收仍有波動。公司表示，目前各事業群營運仍依既定出貨節奏推進。