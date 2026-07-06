鉅亨網記者張欽發 台北
戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (6) 日公布最新營收資料， 2026 年 6 月營收 7.7 億元，月減 13.42%、年增 3.99%。光隆表示，6 月營收年增主要受惠成衣事業出貨動能回升，反映產業逐步進入傳統出貨旺季後，主要品牌客戶拉貨節奏轉強。
光隆 2026 年第二季營收爲 22.75 億元，爲 4 個季度來新高，季增 57.31%，年增 6.38%，2026 年 1-6 月營收 37.22 億元，年減 9.2%。
以各事業群表現來看，光隆指出，6 月成衣營收 4.78 億元，年增 8.4%，營收占比提升至 62.1%，持續為公司主要營運支柱；羽絨營收 1.92 億元，年減 7.6%，主要配合客戶調整出貨節奏；家紡營收 9617 萬元，年增 10.2%，顯示隨產業旺季逐步展開，客戶庫存水位已有改善。
光隆指出，6 月成衣事業營收由 5 月小幅年減轉為年增，顯示主要品牌客戶出貨動能逐步恢復；羽絨事業則因客戶出貨與庫存調整，單月營收仍有波動。公司表示，目前各事業群營運仍依既定出貨節奏推進。
累計第二季營收為 22.75 億元，與去年同期相比年減 6.4%。公司表示，後續仍將依客戶需求與出貨安排穩健推進生產及交付，並持續強化產品組合、供應鏈彈性與營運效率。
光隆 2026 年首季財報，營收 14.46 億元，年減 13.3%；稅後淨利 2618 萬元，每股純益 0.17 元。公司表示，2026 年第一季營收及獲利表現主要反映產業淡季、客戶庫存調整及出貨時程影響。