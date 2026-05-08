鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-08 15:59

創見 (2451-TW) 董事長束崇萬今 (8) 日表示，AI 帶動台灣硬體業全面爆發，其中，記憶體產業已進入超級循環，預期 DRAM、NAND Flash 不僅今年會缺貨、明年也一定缺貨，甚至 2028 年仍可能供不應求。

束崇萬說，這波需求並非過往一年到一年半就反轉的景氣循環，而是長期結構性需求，因為 AI 對人類社會的影響，可比擬蒸汽機、電力等重大技術革命。AI 發展需要大量基礎建設，包括電力、晶片與記憶體，相關周邊需求都將持續吃緊，也讓台積電、台達電及記憶體產業等台灣供應鏈受惠。

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束崇萬表示，今年四大雲端服務供應商 (CSP) 資本支出約 7,000 億美元，明年可能進一步提高至 1 兆美元，將持續推升記憶體需求，而供給端，三大 DRAM 原廠新增產出預計要到明年底甚至後年才會陸續開出，因此未來一年半至兩年供不應求的情況相對明確。至於價格持續上漲後客戶是否能承受，他認為仍要觀察原廠態度。

創見目前主要依照長期合約取得貨源，束崇萬坦言，現在供給相當吃緊，當然會想要買更多貨，而且中國 DRAM 與 NAND Flash 供應也相當有限，加上記憶體規格複雜，不同零件與應用需求差異大，主要產能仍以三大原廠供應大型 CSP 為主，連中國 CSP 的需求也難以滿足，也讓創見有切入機會。

創見昨日公告將發行可轉換公司債，總額達 30 億元，束崇萬說明，上次發行公司債已是 10 年前，此次發行主要是因應營收增加，需要資金滿足購貨需求與客戶應收帳款增加，預計 7 月完成增資。

針對三星罷工事件，束崇萬認為，勞資雙方都會受害，最終可能仍會妥協，相關事件後續仍需觀察。