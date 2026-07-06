鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-06 10:18

伊朗已故最高領袖阿里 · 哈米尼（Ali Khamenei）的國葬系列儀式於當地時間週六（4 日）正式展開，首都德黑蘭舉行大規模公眾告別與悼念活動，約百國派員出席，場面肅穆。與此同時，美國總統川普當天接受媒體採訪時，就此事發表了一系列惹議言論。

川普曝曾想趁哈米尼國葬「一舉殲滅」伊朗高層！穆吉塔巴未出席。(圖：REUTERS/TPG)

根據《半島電視台》報導，川普在的採訪中坦言，伊朗民眾為哈米尼公開哀悼的景象令他感到「震驚」，並稱「我還以為伊朗人不喜歡他」。

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川普更進一步聲稱，他曾考慮過葬禮上伊朗高層齊聚一堂的「時機」，聲稱「一次攻擊就能全部解決」，但他選擇按兵不動，理由是「全部消滅的話就沒有人可以坐下來談判了」。

根據《路透》報導，週日（5 日），哈米尼的三名兒子，站在其靈柩及另外四名家屬的靈柩旁誦念祈禱詞；然而，接替父親出任伊朗最高領袖的兒子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）並未現身。

截至目前，穆吉塔巴仍未公開露面，也沒有任何最新影像曝光。據稱，他在 2 月 28 日以色列與美國於戰爭爆發之初聯手空襲伊朗目標時受傷；當時襲擊造成其父親及另外四名家屬喪生。

接近穆傑塔巴核心圈的人士向《路透》透露，他的臉部嚴重毀容，且一條或雙腿均受到重創。

一名對此感到失望的弔唁民眾表示，她原本希望能在這場國葬系列活動中親眼見到這位新任最高領袖。

今年 2 月 28 日，美國與以色列聯手對伊朗發動軍事打擊，哈米尼在空襲中罹難。伊朗總統佩澤希齊揚週五（3 日）在社群媒體上發文，表示哈米尼的遇害使伊朗全體人民深感悲痛。

伊朗外交部發言人巴加埃於 3 日表示，截至告別儀式前，已有約 100 個國家派遣官方代表團、公眾團體或知名人士前來弔唁，其中包括至少 8 位國家元首（總統或總理）、來自 12 個國家的議長，以及多國外交部長、部長級官員或特使。

東歐各國亦有官方代表團、議員及民間人士出席。值得注意的是，伊方對曾公開支持美以軍事行動的歐洲國家一概未予邀請。

根據官方公布的葬禮計畫，相關儀式將延續至 7 月 9 日，足跡跨越伊朗與伊拉克：