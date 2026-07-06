以色列宣布將在黎巴嫩、加薩、敘利亞「無限期駐軍」！納坦雅胡擬再會川普

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-06 12:20

以色列持續對黎巴嫩及加薩地帶展開軍事行動，黎巴嫩方面 4 日表示，以色列當天空襲黎南部多個城鎮，造成至少一人受傷。與此同時，以色列國防部長卡茨更公開宣示，以軍將在黎巴嫩、加薩及敘利亞等地的「安全區」內無限期駐留。

以色列宣布將在黎巴嫩、加薩、敘利亞「無限期駐軍」。(圖：REUTERS/TPG)

據悉，一架以色列武裝直升機當天向黎巴嫩南部城鎮邁季代勒尊發射 5 枚飛彈。另有一架以色列無人機襲擊了提爾地區曼蘇里鎮一處民宅，導致一名平民受傷。

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黎巴嫩民防部門消息人士指出，以色列戰機同日空襲了黎南部納巴提耶地區一處高地，以軍砲兵部隊亦砲擊了黎南部賓特朱拜勒地區。

以色列國防軍稍晚發表聲明表示，以軍士兵當天在邁季代勒尊附近的「安全區」內發現一名武裝人員，隨即開火並在搜索後將其擊斃。

以色列國防軍 5 日另行發表聲明稱，以軍上週在加薩地帶執行的兩次空襲中，擊斃了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）精銳部隊「努赫巴」一名排長，以及哈瑪斯旗下軍事派別的一名作戰小組指揮官。

以軍表示，兩人均曾參與策劃針對以軍的襲擊行動，對以方部隊構成直接威脅。

聲明並強調，依據停火協議，以軍南方司令部所屬部隊目前仍部署於相關地區，並將持續採取行動以消除任何直接威脅。

值得關注的是，以色列、美國與黎巴嫩三方於 6 月 26 日在華盛頓完成新一輪停火撤軍談判，並宣布達成三方框架協議，然而以色列自 6 月 27 日起便多次對黎巴嫩境內目標發動軍事打擊。

以色列國防部長卡茨 7 月 1 日更在公開講話中明確表示，為保護以色列居民與社區免遭威脅，以軍將在黎巴嫩、加薩及敘利亞的「安全區」內「無限期駐留」。

據黎巴嫩衛生部門截至 7 月 1 日的最新統計，自 3 月 2 日以來，以色列對黎巴嫩發動的一系列攻擊已累計造成 4,297 人死亡、12,196 人受傷。

在外交動態方面，美國總統川普 4 日接受電話採訪時透露，以色列總理納坦雅胡已主動請求前往白宮與其會面，最快可能在川普結束北約峰會行程後的下週舉行。

以色列總理辦公室 3 日發表聲明亦證實，納坦雅胡與川普通話後，雙方同意近期在美國安排會面。