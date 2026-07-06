鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-06 15:27

烏克蘭戰爭進入新階段，烏克蘭近期擴大對俄羅斯能源基礎設施領域的破壞，數據顯示，今年以來俄羅斯煉油廠至少遭受 194 次襲擊，比上年同期暴增 11 倍。

波蘭分析機構 Rochan Consulting 的數據指出，5 月烏克蘭對俄羅斯煉油廠的成功襲擊次數達到歷史最高單月紀錄 16 次。烏克蘭這一前所未有的襲擊速度，引發俄羅斯嚴重成品油危機。

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烏克蘭總統澤倫斯基在社交媒體發文證實，烏方 7 月 4 日凌晨發起遠程打擊行動，擊中俄羅斯聖彼得堡附近港口的石油基礎設施。

目前俄羅斯一半以上地區對燃料銷售實施嚴格限制。俄羅斯國防部說，攔截了絕大多數烏克蘭攻擊無人機，但數據顯示，攻擊頻率激增導致俄羅斯戰略能源設施遭受的打擊次數也在不斷增加。

俄羅斯總統普丁日前在一場有關國內燃料供應情況的會議上說，必須最大限度減少烏克蘭襲擊對俄民用設施和基礎設施造成的後果。

俄羅斯副總理諾瓦克日前也指示相關部門和企業制定具體措施，以穩定燃料供應形勢最嚴峻地區的供應。

他指出，俄羅斯擁有充足燃料儲備，可滿足國內市場需求，但搶購潮導致需求增加 20% 至 30%。個別加油站油品短缺，是煉油廠向特定油庫和加油站配送物流調整所致，重新調整物流系統需要時間。