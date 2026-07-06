德國5月工業訂單反彈1.9% 優於預期
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
德國工業訂單在 5 月出現強勁反彈，顯示中東衝突對這個歐洲最大經濟體的影響開始消退。
德國聯邦統計局周一 (6 日) 公布，5 月份工業訂單經季節與日曆調整後環比增長 1.9%，不僅從 4 月份修正後的 3.2% 跌幅中回升，更遠優於市場原先預計的 1.1% 至 1.5% 增長區間。
此次增長的關鍵驅動力來自大宗訂單，特別是飛機、船舶、火車及軍用車輛等運輸設備，這類訂單激增了 85.0%，部分反映出德國正在加強其武裝力量的軍備升級。即使剔除這類極具波動性的大宗訂單，新訂單仍較上月穩健增長 1.0%，顯示出製造業底層具備一定的實力。
在具體產業方面，電氣設備 (+5.7%) 與機械工程 (+3.7%) 表現亮眼；然而，汽車工業 (-3.8%) 與電子、光學產品 (-7.8%) 則面臨衰退。
儘管中東衝突曾引發供應鏈中斷的擔憂，但部分德國製造商反而因此獲益，因為亞洲競爭對手更易受到荷姆茲海峽貿易路線干擾的影響，部分國際訂單出現重編，流向德國企業。
儘管如此，整體訂單簿的恢復依然緩慢。較不具波動性的三個月對比數據 (3 月至 5 月) 顯示，新訂單仍較前 3 個月下滑了 0.2%，反映出短期增長動能尚未完全穩固。
目前德國經濟仍面臨多重阻力，包括美國關稅、中國需求疲軟、能源價格壓力以及地緣政治的持續不確定性。雖然 2026 年第一季 GDP 增長了 0.3%，但德國央行預測第二季經濟可能陷入停滯。
為振興經濟，總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 領導的執政聯盟已宣布一系列改革方案，旨在吸引私人資本並保護戰略產業。
德國商業銀行首席經濟學家 Joerg Kraemer 表示，聯邦政府的改革方案在個別方面取得了進展，但並未取得全面突破，預計未來幾個月不會出現強勁復甦。與此同時，伊朗衝突仍然構成不確定因素。
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