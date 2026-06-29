鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 12:00

《德新社》周日 (28 日) 引述德國聯邦氣象局消息最新報導，德國東部薩克森－安哈特邦的默肯－德雷維茨 (Möckern-Drewitz) 上周六 (27 日) 測得攝氏 41.5 度的高溫，連兩天刷新自 1881 年有紀錄以來最高氣溫紀錄。上周五(26 日)，德國西部薩爾布呂肯測得 41.3 度。

(圖:shutterstock)

報導指出，這波史無前例的極端熱浪已對德國交通基礎設施造成實質衝擊。德國鐵路營運商表示，高溫使鋼軌膨脹、道岔受損，鐵道基礎設施承受巨大壓力，建議民眾減少非必要長途及跨城搭車。

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公路運輸方面，德國部分高速公路因路面高溫變形已實施封閉或嚴格限速。

德國東部大城萊比錫周日宣布全市有軌電車 (Tram) 停駛，因高溫導致軌道接縫密封劑結塊膨脹，無法安全通行，預計停駛至周一 (29 日) 凌晨 3 時 30 分(台灣時間 9 時 30 分)，公共汽車則盡量維持營運。

與此同時，熱浪多日侵襲下，民眾湧向湖泊與河川消暑，卻傳出不幸意外。德國警方表示，熱浪首個週末已有至少 7 人死於溺水。