AI浪潮席捲全球 亞太哪些市場最具商機？資深操盤手一次解析

鉅亨網新聞中心 2026-06-15 10:54

圖說: 木星亞洲股票收益投資經理Sam Konrad(左)與財經專家李其展(右)

AI 浪潮持續席捲全球市場，從生成式 AI、智能體 AI 到人形機器人與自駕車，相關需求正推升半導體、記憶體與 AI 伺服器商機。不過，在掌握科技股成長題材的同時，通膨、油價與貨幣政策變化也牽動市場波動。

上週 6 月 10 日鉅亨舉辦「未來已來：AI 時代亞太市場的投資破局之道」講座，邀請木星亞洲股票收益投資經理 Sam Konrad 與財經專家李其展，分別從產業趨勢與總體市場角度，解析 AI 時代下亞太市場的投資新機會。

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AI 需求續強 台韓供應鏈掌握最大商機

近期 AI 概念股出現修正，引發市場對行情是否見頂的討論。不過，Sam Konrad 認為，AI 產業真正面臨的問題並非需求不足，而是供給仍相當吃緊，尤其高階晶片、高頻寬記憶體（HBM）與 AI 伺服器產能短缺情況，預期可能延續至 2028 年。

Sam Konrad 表示，無論未來由哪家科技巨頭主導市場，都需要仰賴台積電生產先進晶片、三星電子與 SK 海力士供應記憶體，以及鴻海、廣達等企業組裝 AI 伺服器，因此台灣與韓國將持續扮演全球 AI 供應鏈核心角色。

此外，相較美國大型科技股，亞洲科技股目前估值較低、股息殖利率相對較高，且股息仍逐年調升。Sam Konrad 認為，透過亞洲科技股參與 AI 長線趨勢，不僅評價面較具吸引力，也有機會掌握更佳的風險報酬比。

圖說: 木星亞洲股票收益投資經理 Sam Konrad

AI 下一步 從數位世界走向實體應用

Sam Konrad 表示，AI 發展仍處於初期階段，目前市場焦點仍集中在聊天機器人與大型語言模型，但未來發展重心將逐漸轉向 AI Agent。AI 將不再只是回答問題的工具，而是能主動協助規劃工作流程、整理資訊與提供決策建議的數位助理，進一步提升企業與個人生產力。

他認為，隨著 AI Agent 普及，AI 應用也將從數位世界延伸至實體場景，包括人形機器人、自動化設備與自駕車等領域。市場普遍預期，2030 年前後人形機器人將開始導入部分產業，2030 年至 2035 年間有機會逐步進入日常生活，自駕車商業化應用也正持續推進。

這代表未來對先進半導體、高頻寬記憶體與高效能運算設備的需求仍將持續增加，而擁有晶片製造、記憶體與 AI 伺服器優勢的台灣與韓國，仍將是 AI 浪潮下的重要受惠市場。

亞洲市場兼具成長與收益優勢

除了 AI 題材之外，Sam Konrad 也看好亞洲市場整體投資潛力。他表示，相較美國市場偏重成長、歐洲市場偏重收益，亞洲市場有機會同時掌握企業獲利成長與股息收入，創造較佳的長期總回報。從評價面來看，目前亞太市場本益比低於美國、歐洲與日本，股利率卻相對較高，顯示亞股仍具投資吸引力。

進一步分析亞太市場的投資機會，Sam Konrad 認為，台灣、韓國、澳洲、新加坡與印度各自具備不同優勢，也是「先機亞太股票入息基金」目前主要關注的市場。其中，台灣與韓國受惠 AI 與半導體需求成長；澳洲、新加坡具備資源、金融與基礎建設優勢；印度則擁有人口紅利與長期經濟成長潛力。

不過，Sam Konrad 也強調，亞洲市場題材多元，投資不應只集中在 AI 供應鏈。因此，該檔基金在投資組合配置上採取成長與防禦並重策略，一方面布局台灣與韓國 AI 核心供應鏈企業，掌握半導體、記憶體與 AI 伺服器需求成長。

另一方面也配置澳洲能源公司、全球礦業龍頭、金融集團、新加坡電信及印度基礎建設等相對穩定產業，這些企業多與民生需求、經濟運作及基礎建設密切相關，有助於在市場震盪時發揮防禦效果。

Sam Konrad 表示，該檔基金目標是打造能因應不同市場環境的「全天候投資組合」，希望無論股市漲跌、利率與通膨升降，或地緣政治風險變化，都能透過多元配置，為投資人創造穩定且良好的長期回報。他強調，基金追求的不只是股息收入，更重視長期總回報，因此投資標的聚焦具備穩定獲利能力、股息持續成長且企業品質優良的公司。

圖說: 財經專家李其展

聯準會政策與地緣政治仍是重要變數

從總體經濟角度來看，李其展提醒，市場除了關注 AI 題材，也須留意通膨、油價與貨幣政策變化。他指出，近期通膨壓力升溫，使市場對聯準會降息預期降溫，甚至重新出現升息討論。不過，若美國經濟數據轉弱，升息同樣可能加劇經濟下行風險，因此聯準會未必急於採取更強硬的緊縮措施。

匯市方面，李其展分析，目前美元指數仍處於區間整理格局，約落在 95.5 至 100.5 之間，後續需觀察通膨走勢與貨幣政策變化。至於美元兌台幣，近兩個月多在 31.3 至 31.7 元區間震盪，短線仍受到台股表現與外資資金流向影響。