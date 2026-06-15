AI浪潮席捲全球 亞太哪些市場最具商機？資深操盤手一次解析
鉅亨網新聞中心
AI 浪潮持續席捲全球市場，從生成式 AI、智能體 AI 到人形機器人與自駕車，相關需求正推升半導體、記憶體與 AI 伺服器商機。不過，在掌握科技股成長題材的同時，通膨、油價與貨幣政策變化也牽動市場波動。
上週 6 月 10 日鉅亨舉辦「未來已來：AI 時代亞太市場的投資破局之道」講座，邀請木星亞洲股票收益投資經理 Sam Konrad 與財經專家李其展，分別從產業趨勢與總體市場角度，解析 AI 時代下亞太市場的投資新機會。
AI 需求續強 台韓供應鏈掌握最大商機
近期 AI 概念股出現修正，引發市場對行情是否見頂的討論。不過，Sam Konrad 認為，AI 產業真正面臨的問題並非需求不足，而是供給仍相當吃緊，尤其高階晶片、高頻寬記憶體（HBM）與 AI 伺服器產能短缺情況，預期可能延續至 2028 年。
Sam Konrad 表示，無論未來由哪家科技巨頭主導市場，都需要仰賴台積電生產先進晶片、三星電子與 SK 海力士供應記憶體，以及鴻海、廣達等企業組裝 AI 伺服器，因此台灣與韓國將持續扮演全球 AI 供應鏈核心角色。
此外，相較美國大型科技股，亞洲科技股目前估值較低、股息殖利率相對較高，且股息仍逐年調升。Sam Konrad 認為，透過亞洲科技股參與 AI 長線趨勢，不僅評價面較具吸引力，也有機會掌握更佳的風險報酬比。
AI 下一步 從數位世界走向實體應用
Sam Konrad 表示，AI 發展仍處於初期階段，目前市場焦點仍集中在聊天機器人與大型語言模型，但未來發展重心將逐漸轉向 AI Agent。AI 將不再只是回答問題的工具，而是能主動協助規劃工作流程、整理資訊與提供決策建議的數位助理，進一步提升企業與個人生產力。
他認為，隨著 AI Agent 普及，AI 應用也將從數位世界延伸至實體場景，包括人形機器人、自動化設備與自駕車等領域。市場普遍預期，2030 年前後人形機器人將開始導入部分產業，2030 年至 2035 年間有機會逐步進入日常生活，自駕車商業化應用也正持續推進。
這代表未來對先進半導體、高頻寬記憶體與高效能運算設備的需求仍將持續增加，而擁有晶片製造、記憶體與 AI 伺服器優勢的台灣與韓國，仍將是 AI 浪潮下的重要受惠市場。
亞洲市場兼具成長與收益優勢
除了 AI 題材之外，Sam Konrad 也看好亞洲市場整體投資潛力。他表示，相較美國市場偏重成長、歐洲市場偏重收益，亞洲市場有機會同時掌握企業獲利成長與股息收入，創造較佳的長期總回報。從評價面來看，目前亞太市場本益比低於美國、歐洲與日本，股利率卻相對較高，顯示亞股仍具投資吸引力。
進一步分析亞太市場的投資機會，Sam Konrad 認為，台灣、韓國、澳洲、新加坡與印度各自具備不同優勢，也是「先機亞太股票入息基金」目前主要關注的市場。其中，台灣與韓國受惠 AI 與半導體需求成長；澳洲、新加坡具備資源、金融與基礎建設優勢；印度則擁有人口紅利與長期經濟成長潛力。
不過，Sam Konrad 也強調，亞洲市場題材多元，投資不應只集中在 AI 供應鏈。因此，該檔基金在投資組合配置上採取成長與防禦並重策略，一方面布局台灣與韓國 AI 核心供應鏈企業，掌握半導體、記憶體與 AI 伺服器需求成長。
另一方面也配置澳洲能源公司、全球礦業龍頭、金融集團、新加坡電信及印度基礎建設等相對穩定產業，這些企業多與民生需求、經濟運作及基礎建設密切相關，有助於在市場震盪時發揮防禦效果。
Sam Konrad 表示，該檔基金目標是打造能因應不同市場環境的「全天候投資組合」，希望無論股市漲跌、利率與通膨升降，或地緣政治風險變化，都能透過多元配置，為投資人創造穩定且良好的長期回報。他強調，基金追求的不只是股息收入，更重視長期總回報，因此投資標的聚焦具備穩定獲利能力、股息持續成長且企業品質優良的公司。
聯準會政策與地緣政治仍是重要變數
從總體經濟角度來看，李其展提醒，市場除了關注 AI 題材，也須留意通膨、油價與貨幣政策變化。他指出，近期通膨壓力升溫，使市場對聯準會降息預期降溫，甚至重新出現升息討論。不過，若美國經濟數據轉弱，升息同樣可能加劇經濟下行風險，因此聯準會未必急於採取更強硬的緊縮措施。
匯市方面，李其展分析，目前美元指數仍處於區間整理格局，約落在 95.5 至 100.5 之間，後續需觀察通膨走勢與貨幣政策變化。至於美元兌台幣，近兩個月多在 31.3 至 31.7 元區間震盪，短線仍受到台股表現與外資資金流向影響。
展望後市，李其展認為，AI 帶動的科技投資趨勢並未改變，台灣與韓國可望持續受惠，但投資人仍須留意美伊衝突、俄烏戰爭、油價變化、美國貨幣政策及川普關稅政策等因素，透過區域與產業分散配置，在掌握 AI 長線成長機會的同時兼顧風險管理。
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