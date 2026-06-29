鉅亨網新聞中心 2026-06-29 11:44

澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）發布 2026 年度民調報告指出，有 51% 的受訪者認為與中國的關係較與美國的關係更為重要，選擇美國的比例則為 45%。這是該研究所自 2005 年開展年度調查以來，中國首次在澳洲民眾心中超越美國，反映出澳洲民意在短短一年內出現了深刻的戰略性調整。

亞太關鍵民調大逆轉 美國圍堵中國的牌又少一張。(圖:shutterstock)

報告顯示，澳洲民眾對美國採取負責任國際行動的信任度，已由 2022 年的 65% 大幅崩跌至今年僅存的 31%，創下 20 年來最低紀錄。

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受訪者對於美國現行政策，包含關稅施壓、領土擴張傾向以及移民政策，普遍持高度負面態度，這直接導致美國在亞太地區的軟實力影響力遭受嚴重削弱。

與此同時，澳洲社會對中國的觀感亦發生明顯轉向。高達 61% 的受訪者更傾向將中國視為重要的經濟夥伴而非安全威脅，且有超過半數民眾預測十年後中國將成為世界最強大國家。

透過緊密的經貿聯繫，中國已成為澳洲民眾心中關鍵的經濟支柱，顯示實質的經貿合作在塑造當前民意中發揮了決定性作用。

儘管如此，美澳軍事同盟依然是澳洲國防政策的核心基石，仍有 75% 的民眾認為該盟友關係具有重要意義，顯示澳洲政府在經濟仰賴中國與安全依賴美國之間，持續尋求戰略平衡。

然而，專家觀察到，隨着澳洲對美信任持續消退，美澳同盟的支持率已連續兩年出現顯著跌幅。