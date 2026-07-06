鉅亨網新聞中心 2026-07-06 14:10

隨著 2026 年 7 月到來，中國汽車產業相繼交出上半年成績單。在這場被視為行業「中考」的競爭中，市場呈現出極為矛盾的圖景：一方面，新能源汽車零售滲透率歷史性地突破了 60%，多家品牌刷新交付紀錄；另一方面，在市場大盤遇冷與競爭白熱化的夾擊下，多數車企的年度銷量目標達成率普遍偏低，預示著下半年將進入更為殘酷的「淘汰賽」階段。

中國車市上半年銷量出爐 各廠目標達成率普遍偏低(圖:shutterstock)

傳統大廠兩強爭霸

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在總銷量規模上，上汽集團 (600104-CN) 以 204.5 萬輛的累計銷量，成為上半年唯一突破 200 萬大關的車企，穩居總量第一。緊隨其後的是比亞迪 (002594-CN)(01211-HK)，上半年累計銷售 180.85 萬輛，其中 6 月單月銷量重新突破 40 萬輛，雖然在總量上略遜於上汽，但在新能源汽車與單品牌領域，比亞迪仍是毫無爭議的冠軍。

奇瑞集團與吉利汽車 (00175-HK) 亦表現強勁。奇瑞上半年銷量達 135.75 萬輛，創歷史新高，其激進的出海策略成效顯著，出口量接近 94 萬輛，海外市場貢獻已超越中國中國國內。吉利則以 142.3 萬輛的成績創同期新高，且在年初一度終結了比亞迪的月度銷冠紀錄。

然而，傳統燃油車的低迷仍拖累部分大廠，如長安汽車受此影響同比下降了 11.8%。

新勢力格局重塑

新勢力陣營在 2026 年上半年經歷了徹底的格局重塑，「蔚小理」傳統格局已不復存在。零跑汽車以近 36 萬輛的銷量暫列新勢力第一，實現「跳躍式」領先，正向著「國民品牌」轉型。曾經的領頭羊理想汽車則陷入疲軟，上半年累計交付 19.35 萬輛，出現「跌跌不休」的態勢，增速已被蔚來反超。

值得注意的是，高端新勢力 (如鴻蒙智行、蔚來、極氪等) 的崛起正對傳統豪華品牌造成巨大衝擊。這些品牌上半年銷量均在 17 萬至 24 萬輛之間，已具備與 BBA(賓士、BMW、奧迪) 正面博弈的實力，導致沃爾沃、凱迪拉克等二線豪華品牌月銷量萎縮至 5000 輛左右。

年度目標集體失守

儘管銷量數字看似亮麗，但年度目標完成率卻揭示了現實的骨感。來源數據顯示，多數車企上半年的達成率僅在 30% 至 40% 區間。例如，目標 100 萬輛的零跑完成度約 35.6%，目標百萬的鴻蒙智行達成率僅兩成。在統計的車企中，極氪是唯一一家完成率超過 50% 的新勢力品牌。