平均每3天出一款新車卻只賺2.9%！七大車廠大老達「反內捲」共識 罕見齊聲喊停

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 16:30

中國第四屆未來汽車先行者大會上周五 (5 月 29 日) 在深圳如期揭幕，本屆大會以「拾級」為主題，語出《禮記》「拾級聚足，連步以上」，寓意每一步踩實、每一步向上，恰如其分地映照出當前中國汽車業的真實寫照。

平均每3天一款新車卻只賺2.9%！七大車廠大老達「反內捲」共識 罕見齊聲喊停

會上，蔚來、吉利、賽力斯、零跑、江淮、阿維塔、賓士等七家車廠核心負責人相繼登台。儘管背景各異，但所有人都圍繞同一個命題作答，在智能電動車進入下半場的當下，中國汽車如何實現真正的價值躍升。

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蔚來創辦人兼執行長李斌以「加電的李斌」自居，連續第三年與會的他披露，今年前 4 月累計交付超 11.2 萬輛，年增 71%，增速位居新能源零售前十廠之首。更重要的是，蔚來已連兩季實現營業利潤獲利，去年第四季達 12.5 億元，今年第一季持續保持盈虧平衡之上的穩健態勢。

蔚來第三代全新 ES8 上市 215 天交付破 10 萬台，245 天達 11 萬台，創中國 40 萬元 (人民幣，下同) 以上車型交付速度紀錄，且連 5 月蟬聯不分能源形式、不分車身形態的銷量冠軍；L90 自交付以來穩居 30 萬級大型 SUV 首位，大五座 SUV L80 已啟動交付，號稱全球首款雙艙超級大五座，firefly 螢火蟲連 12 個月在 10 萬元以上高端精品小車市場份額領先，最新市佔率突破 72%，累計交付 6 萬台。

李斌指出，數據背後是產業拐點已至。2025 年起，用戶從純電獲得的體驗收益開始超過補能不便的成本，今年進一步加速，這歸功於純電技術進步與充換電基建完善。蔚來 11 年累計研發投入超 688 億元，圍繞智能電動車 12 項全棧技術正向研發，充換電領域投入超 200 億元。不久前，ES9 以 94 小時 19 分 11 秒完成純電一萬公里最短用時挑戰，證明純電出行已可「說走就走」。

李斌總結，中國汽車業正呈現四大特徵：決賽圈進入最殘酷競爭階段，落後品牌與技術加速出清；純電拐點爬坡加快，今年 4 月新能源滲透率 61.4%，其中純電佔 68.9%，在所有動力形式中佔比超 41%，位居第一；品牌從混沌期進入澄清期，技術趨同、產品同質化下，品牌力躍居選車因素第二位；競爭從「一招鮮」邁向體系化，研發、供應鏈、製造、質量、服務必須建立全新體系。

李斌強調「該省省，該花花」，底層技術如晶片、作業系統、電池、輕量化堅決投入，應用層則克制，不再開發增程、插混及 MPV，換電站今年再建 1000 座。

他透露，蔚來品牌平均售價已達 39 萬元，高出 BMW5 萬、奧迪 13 萬，成交均價將穩定在 40 萬元左右，與寧德時代在換電標準、選址及電池運營上合作密切。

零跑汽車高級副總裁徐軍則以「繼往開來者」自況，反思造車邏輯。他直言，中國汽車業陷入參數堆砌的內卷，如續航、卷算力、卷配置，卻忽視用戶真實場景。

他以手機為喻指出，多數用戶至少 50% 的功能從未使用，汽車亦然。零跑的解法是「恰到好處滿足需求」，追求「同等配置價格更優，同等價格配置更優」。因此，零跑在三大「暗功夫」下苦功：系統協同，如 D19 純電續航 500 公里，依靠 CTC 底盤電池一體化、排氣管重新佈局與中央集成架構，而非單純堆電池；場景定義，如 C16 大六座解決二胎家庭週末出行痛點，在有限尺寸內實現「既好又省」；長期複利，堅持全域自研超十年，形成技術成熟、產品好、用戶喜愛、銷量增長的正向循環。

徐軍認為，消費者必須在「多快好省」中權衡，不應為一年僅遇一次的小概率場景額外付費。

他將中國汽車出海分為中國製造、中國智能製造、中國創造三階段，強調零跑要走得穩、活得長、陪得久。

賽力斯董事長張正萍表示，行業已告別粗放式規模增長，邁入價值深耕階段。問界秉持「智慧重塑豪華」，與華為聯合打造，以高安全、高可靠、高性能、高品質、高價值的「五高」標準走高端化路線。五年間，問界 46 個月達成百萬交付，成為 Brand Finance 全球豪華品牌前十中唯一中國品牌；M9 連兩年位居中國 50 萬級銷量冠軍，並入選「中國製造十四五成就展」唯一新能源車代表。

此外，超級工廠實現關鍵工藝 100% 自動化，「一車一檔」可追溯；五一假期輔助駕駛里程佔比達 52%，每台車下線均由智駕完成檢測。

用戶選擇問界的前三大原因依次是智駕、主動安全、品牌，累計輔助駕駛里程超 77 億公里，用戶數突破 93.7 萬。問界 M6 通過「零甲醛」與「超低輻射」雙認證，淨推薦值 (NPS) 保持行業第一。

張正萍還指出，問界追求超越人類的感知能力，融合感知系統可發現 200 至 300 公尺外障礙，遠勝人類的 50 至 100 米。

吉利汽車集團副總裁、研究院院長李傳海指出，中國車廠已從追趕轉為領跑，前方進入「無人區」，最需要敢闖敢試。吉利堅持長期主義，面臨創新向上、智能向上、品牌向上、全球向上四大課題。創新必須從點狀突破轉向系統性發力，能源多元化已是共識，吉利打造覆蓋純電、混動、增程、甲醇及即充換電的完整生態。

智能化方面，AI 人才短缺是通病，吉利的解法是構建大生態，與階躍星辰、千里科技、芯擎科技等夥伴協同，吸引頂尖人才加入，同時成立 2030 實驗室，與 50 多所高校聯合攻關基礎研究。資源、生態、人才三到位，方能形成長期競爭力。

隨著 L3 試點擴大、L4 規模化落地在即，未來十年自駕將普及，車成為移動生活空間。品牌向上根基在於安全、底盤、動力等基礎能力，極氪 4 年交付近 75 萬台，均價超 30 萬元，9X 成交均價超 53 萬元，印證此路可行。全球化本質非低價走量，而是以技術為根、體系為本、品牌為魂，推進「全球本地化」。

吉利擁有五大研發中心、16 大試驗基地，主導參與 1125 項標準制修訂，目標是讓中國技術、標準與供應鏈真正融入全球汽車工業體系。

江淮汽車集團董事長項興初以「價值重構，定義未來」為題，指出電動化、智能化、網聯化正從「多點開花」走向「融合歸一」，AI 成為核心引擎，汽車從「軟體定義」邁向「AI 重塑」。傳統燃油車市佔率每年以 10% 至 15% 速度縮小，整零同館、生態融合成趨勢。尊界 S800 自去年 5 月上市以來，累計交付超 1.85 萬台，連 8 月蟬聯 70 萬元以上豪華轎車銷量榜首，創下國產百萬級豪車交付速度紀錄。

尊界不走傳統豪車老路，而是以科技改寫超豪華敘事。項興初總結四條經驗：打破內捲、敢為人先，與華為勇闖百萬級無人區；跨界融合、力出一孔，雙方團隊深度協同；以對標華為推動組織變革，導入 IPD、ISC、IPMS 流程，拉通研產銷服；共創共贏，構建「一基兩翼」技術生態，以自身為工程化基座，連接華為、寧德時代、舍弗勒等夥伴。

面向「十五五」，江淮汽車推進「1248」戰略：百萬銷量、千億營收，2035 年成為世界一流智慧出行科技公司；路徑為自主發展加開放合作；主戰場為尊界領軍、乘用高端、輕商做強、國際化進階；八大舉措涵蓋科技驅動、品牌建設、營銷創新、品質標桿、數智轉型、資本賦能、深化改革與黨建引領。

阿維塔科技王輝則犀利抨擊內捲，指過去三、五年行業堆砌技術，內卷成為最直接出路，但消耗的終是自身利潤。去年國內車市銷量超 3440 萬輛，利潤率僅 4.1%，今年 1 至 2 月更降至 2.9%。

王輝直言說道：「沒有利潤的銷量是偽銷量，靠價格戰換來的規模是虚假繁榮。」

阿維塔的解方是從賣產品轉向強品牌，少做數量、多做精品；從卷技術轉向拼安全，少點噱頭、多築底線；從設計跟隨轉向原創引領，走自己的路。

阿維塔成立五年，定位高端智能電動，產品涵蓋 25 至 70 萬元區間，新車均價較上一代提升 2 至 3 萬元；海外進入 40 多國，起售價約 45 萬元，在泰國穩居豪華電動 SUV 首位，在杜拜佔據高端電動車 10% 份額，並已實現穩定獲利。

王輝指出，所有技術的終點是安全，阿維塔太行智控 2.0 底盤引入後輪左右雙驅，實現 220 公里時速爆胎不失控。他堅信，沒有原創就無法成為世界級品牌，真正的豪華不是「像誰」，而是「你是誰」。

賓士中國高級執行副總裁莊睦德則代表德系豪華品牌，展示 AI 時代的創新路徑。

他說，140 年來賓士對創新的熱愛未變，AI 更成為驅動變革的新引擎，賦能研發、生產、數字營銷與客戶體驗全價值链。全新純電 GLC SUV 基於 MB.OS 打造，虛擬助手「小奔」融合豆包大模型與多智能體能力，月活達 97%，新一代 S 級首次引入多模態大模型，成為全球首款搭載後排端側多模態大模型的量產車。

輔助駕駛應用強化學習，基於 80 億公里真實數據與超 1 億條黃金數據訓練，關鍵場景能力提升 5 至 10 倍，世界模型則讓車輛「理解」物理世界，形成類人直覺。

賓士堅持安全底線，GLC SUV 上市前完成超 230 次實車碰撞測試，最多配備 11 個安全氣囊，並率先在輔助駕駛算法安全領域採用 QNX 作業系統。中國團隊已主導多個全球研發項目，以中國速度開啟史上最大規模科技與產品攻勢，今年起將成為首個在所有驅動形式上搭載前沿智能科技的豪華品牌。