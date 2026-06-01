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平均每3天出一款新車卻只賺2.9%！七大車廠大老達「反內捲」共識 罕見齊聲喊停

鉅亨網編譯陳韋廷

中國第四屆未來汽車先行者大會上周五 (5 月 29 日) 在深圳如期揭幕，本屆大會以「拾級」為主題，語出《禮記》「拾級聚足，連步以上」，寓意每一步踩實、每一步向上，恰如其分地映照出當前中國汽車業的真實寫照。

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平均每3天一款新車卻只賺2.9%！七大車廠大老達「反內捲」共識 罕見齊聲喊停

會上，蔚來、吉利、賽力斯、零跑、江淮、阿維塔、賓士等七家車廠核心負責人相繼登台。儘管背景各異，但所有人都圍繞同一個命題作答，在智能電動車進入下半場的當下，中國汽車如何實現真正的價值躍升。


蔚來創辦人兼執行長李斌以「加電的李斌」自居，連續第三年與會的他披露，今年前 4 月累計交付超 11.2 萬輛，年增 71%，增速位居新能源零售前十廠之首。更重要的是，蔚來已連兩季實現營業利潤獲利，去年第四季達 12.5 億元，今年第一季持續保持盈虧平衡之上的穩健態勢。

蔚來第三代全新 ES8 上市 215 天交付破 10 萬台，245 天達 11 萬台，創中國 40 萬元 (人民幣，下同) 以上車型交付速度紀錄，且連 5 月蟬聯不分能源形式、不分車身形態的銷量冠軍；L90 自交付以來穩居 30 萬級大型 SUV 首位，大五座 SUV L80 已啟動交付，號稱全球首款雙艙超級大五座，firefly 螢火蟲連 12 個月在 10 萬元以上高端精品小車市場份額領先，最新市佔率突破 72%，累計交付 6 萬台。

李斌指出，數據背後是產業拐點已至。2025 年起，用戶從純電獲得的體驗收益開始超過補能不便的成本，今年進一步加速，這歸功於純電技術進步與充換電基建完善。蔚來 11 年累計研發投入超 688 億元，圍繞智能電動車 12 項全棧技術正向研發，充換電領域投入超 200 億元。不久前，ES9 以 94 小時 19 分 11 秒完成純電一萬公里最短用時挑戰，證明純電出行已可「說走就走」。

李斌總結，中國汽車業正呈現四大特徵：決賽圈進入最殘酷競爭階段，落後品牌與技術加速出清；純電拐點爬坡加快，今年 4 月新能源滲透率 61.4%，其中純電佔 68.9%，在所有動力形式中佔比超 41%，位居第一；品牌從混沌期進入澄清期，技術趨同、產品同質化下，品牌力躍居選車因素第二位；競爭從「一招鮮」邁向體系化，研發、供應鏈、製造、質量、服務必須建立全新體系。

李斌強調「該省省，該花花」，底層技術如晶片、作業系統、電池、輕量化堅決投入，應用層則克制，不再開發增程、插混及 MPV，換電站今年再建 1000 座。

他透露，蔚來品牌平均售價已達 39 萬元，高出 BMW5 萬、奧迪 13 萬，成交均價將穩定在 40 萬元左右，與寧德時代在換電標準、選址及電池運營上合作密切。

零跑汽車高級副總裁徐軍則以「繼往開來者」自況，反思造車邏輯。他直言，中國汽車業陷入參數堆砌的內卷，如續航、卷算力、卷配置，卻忽視用戶真實場景。

他以手機為喻指出，多數用戶至少 50% 的功能從未使用，汽車亦然。零跑的解法是「恰到好處滿足需求」，追求「同等配置價格更優，同等價格配置更優」。因此，零跑在三大「暗功夫」下苦功：系統協同，如 D19 純電續航 500 公里，依靠 CTC 底盤電池一體化、排氣管重新佈局與中央集成架構，而非單純堆電池；場景定義，如 C16 大六座解決二胎家庭週末出行痛點，在有限尺寸內實現「既好又省」；長期複利，堅持全域自研超十年，形成技術成熟、產品好、用戶喜愛、銷量增長的正向循環。

徐軍認為，消費者必須在「多快好省」中權衡，不應為一年僅遇一次的小概率場景額外付費。

他將中國汽車出海分為中國製造、中國智能製造、中國創造三階段，強調零跑要走得穩、活得長、陪得久。

賽力斯董事長張正萍表示，行業已告別粗放式規模增長，邁入價值深耕階段。問界秉持「智慧重塑豪華」，與華為聯合打造，以高安全、高可靠、高性能、高品質、高價值的「五高」標準走高端化路線。五年間，問界 46 個月達成百萬交付，成為 Brand Finance 全球豪華品牌前十中唯一中國品牌；M9 連兩年位居中國 50 萬級銷量冠軍，並入選「中國製造十四五成就展」唯一新能源車代表。

此外，超級工廠實現關鍵工藝 100% 自動化，「一車一檔」可追溯；五一假期輔助駕駛里程佔比達 52%，每台車下線均由智駕完成檢測。

用戶選擇問界的前三大原因依次是智駕、主動安全、品牌，累計輔助駕駛里程超 77 億公里，用戶數突破 93.7 萬。問界 M6 通過「零甲醛」與「超低輻射」雙認證，淨推薦值 (NPS) 保持行業第一。

張正萍還指出，問界追求超越人類的感知能力，融合感知系統可發現 200 至 300 公尺外障礙，遠勝人類的 50 至 100 米。

吉利汽車集團副總裁、研究院院長李傳海指出，中國車廠已從追趕轉為領跑，前方進入「無人區」，最需要敢闖敢試。吉利堅持長期主義，面臨創新向上、智能向上、品牌向上、全球向上四大課題。創新必須從點狀突破轉向系統性發力，能源多元化已是共識，吉利打造覆蓋純電、混動、增程、甲醇及即充換電的完整生態。

智能化方面，AI 人才短缺是通病，吉利的解法是構建大生態，與階躍星辰、千里科技、芯擎科技等夥伴協同，吸引頂尖人才加入，同時成立 2030 實驗室，與 50 多所高校聯合攻關基礎研究。資源、生態、人才三到位，方能形成長期競爭力。

隨著 L3 試點擴大、L4 規模化落地在即，未來十年自駕將普及，車成為移動生活空間。品牌向上根基在於安全、底盤、動力等基礎能力，極氪 4 年交付近 75 萬台，均價超 30 萬元，9X 成交均價超 53 萬元，印證此路可行。全球化本質非低價走量，而是以技術為根、體系為本、品牌為魂，推進「全球本地化」。

吉利擁有五大研發中心、16 大試驗基地，主導參與 1125 項標準制修訂，目標是讓中國技術、標準與供應鏈真正融入全球汽車工業體系。

江淮汽車集團董事長項興初以「價值重構，定義未來」為題，指出電動化、智能化、網聯化正從「多點開花」走向「融合歸一」，AI 成為核心引擎，汽車從「軟體定義」邁向「AI 重塑」。傳統燃油車市佔率每年以 10% 至 15% 速度縮小，整零同館、生態融合成趨勢。尊界 S800 自去年 5 月上市以來，累計交付超 1.85 萬台，連 8 月蟬聯 70 萬元以上豪華轎車銷量榜首，創下國產百萬級豪車交付速度紀錄。

尊界不走傳統豪車老路，而是以科技改寫超豪華敘事。項興初總結四條經驗：打破內捲、敢為人先，與華為勇闖百萬級無人區；跨界融合、力出一孔，雙方團隊深度協同；以對標華為推動組織變革，導入 IPD、ISC、IPMS 流程，拉通研產銷服；共創共贏，構建「一基兩翼」技術生態，以自身為工程化基座，連接華為、寧德時代、舍弗勒等夥伴。

面向「十五五」，江淮汽車推進「1248」戰略：百萬銷量、千億營收，2035 年成為世界一流智慧出行科技公司；路徑為自主發展加開放合作；主戰場為尊界領軍、乘用高端、輕商做強、國際化進階；八大舉措涵蓋科技驅動、品牌建設、營銷創新、品質標桿、數智轉型、資本賦能、深化改革與黨建引領。

阿維塔科技王輝則犀利抨擊內捲，指過去三、五年行業堆砌技術，內卷成為最直接出路，但消耗的終是自身利潤。去年國內車市銷量超 3440 萬輛，利潤率僅 4.1%，今年 1 至 2 月更降至 2.9%。

王輝直言說道：「沒有利潤的銷量是偽銷量，靠價格戰換來的規模是虚假繁榮。」

阿維塔的解方是從賣產品轉向強品牌，少做數量、多做精品；從卷技術轉向拼安全，少點噱頭、多築底線；從設計跟隨轉向原創引領，走自己的路。

阿維塔成立五年，定位高端智能電動，產品涵蓋 25 至 70 萬元區間，新車均價較上一代提升 2 至 3 萬元；海外進入 40 多國，起售價約 45 萬元，在泰國穩居豪華電動 SUV 首位，在杜拜佔據高端電動車 10% 份額，並已實現穩定獲利。

王輝指出，所有技術的終點是安全，阿維塔太行智控 2.0 底盤引入後輪左右雙驅，實現 220 公里時速爆胎不失控。他堅信，沒有原創就無法成為世界級品牌，真正的豪華不是「像誰」，而是「你是誰」。

賓士中國高級執行副總裁莊睦德則代表德系豪華品牌，展示 AI 時代的創新路徑。

他說，140 年來賓士對創新的熱愛未變，AI 更成為驅動變革的新引擎，賦能研發、生產、數字營銷與客戶體驗全價值链。全新純電 GLC SUV 基於 MB.OS 打造，虛擬助手「小奔」融合豆包大模型與多智能體能力，月活達 97%，新一代 S 級首次引入多模態大模型，成為全球首款搭載後排端側多模態大模型的量產車。

輔助駕駛應用強化學習，基於 80 億公里真實數據與超 1 億條黃金數據訓練，關鍵場景能力提升 5 至 10 倍，世界模型則讓車輛「理解」物理世界，形成類人直覺。

賓士堅持安全底線，GLC SUV 上市前完成超 230 次實車碰撞測試，最多配備 11 個安全氣囊，並率先在輔助駕駛算法安全領域採用 QNX 作業系統。中國團隊已主導多個全球研發項目，以中國速度開啟史上最大規模科技與產品攻勢，今年起將成為首個在所有驅動形式上搭載前沿智能科技的豪華品牌。

上述七位車企掌門人的發言也勾勒出一個清晰的共識，中國汽車業已走到從大到強的關鍵轉折點，唯有堅持價值創造、拒絕無序內捲，方能在全球舞台上走出屬於自己的路。


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內捲價格戰中國車市汽車業未來汽車先行者大會賓士阿維塔吉利蔚來賽力斯江淮零跑

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