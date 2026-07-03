鉅亨網新聞中心 2026-07-03 20:50

根據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 最新數據，2026 年 5 月，中國乘用車品牌在歐洲 31 個國家的銷售份額首次超越日本品牌，這是中國車企在全面進入歐洲市場僅約 3 至 4 年後取得的重要突破。

五大品牌領軍，銷售表現強勁

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數據顯示，包括比亞迪 (BYD)、上汽集團 (SAIC)、吉利集團 (Geely)、奇瑞汽車 (Chery) 及零跑汽車 (Li Auto/Leapmotor) 在內的五家中國車企，5 月份合計銷量達 138,410 輛，較去年同期增長 65%，市占率達到 12.0%。

相較之下，豐田 (Toyota)、日產 (Nissan)、本田 (Honda) 等六家日本車企合計銷量為 134,240 輛，同比下降 3%，市占率為 11.3%。

其中，奇瑞與比亞迪的增長尤為驚人，分別錄得 244.1% 與 136.6% 的爆炸式增長。比亞迪的插電式混合動力 (PHEV) 車型「海豹 U DM-i」與奇瑞的「Jaecoo 7」成為推動銷量的主力，後者在英國市場更被稱為「Temu 版的 Range Rover」。

核心競爭力：電動化與價格優勢

儘管歐盟對中國產電動車加徵最高達 45.3% 的關稅，中國車企仍憑藉強大的成本優勢站穩腳步。例如，比亞迪的純電動車「海豚 (Dolphin)」在德國經促銷後的價格僅需 15,940 歐元，不到法國雷諾 5 E-Tech 價 (28,000 歐元) 的一半。此外，中國廠商積極推廣關稅較低的插電式混合動力車 (PHEV)，以此規避高額關稅負擔。

日本品牌受挫，補貼政策成推手

與中國車企在電動化領域的強勢相比，日本品牌因電動車與插電式混動車產品線有限，未能充分享受歐洲各國 (如德國、義大利、瑞典) 新一輪的補貼政策紅利。數據指出，2026 年第一季度歐洲電動化車輛的市占率已高達 67.5%，反映出消費者正加速向新能源轉型。