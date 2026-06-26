大摩：中國車市接近谷底 真正反彈最快8月展開 比亞迪、吉利有望領軍

鉅亨網編譯許家華 2026-06-26 11:56

中國汽車市場歷經低迷的第二季後，需求可能已逐漸接近谷底。摩根士丹利 (Morgan Stanley)(MS-US) 最新研究報告指出，近期通路調查及產業訪談顯示，中國汽車銷售已趨於穩定，雖然終端消費需求仍偏疲弱，短期內缺乏明顯獲利催化因素，但市場情緒已明顯低於產業基本面，預期真正復甦最快將於 8 月至 9 月展開。

（圖：REUTERS/TPG）

摩根士丹利表示，目前中國汽車市場已出現止穩跡象，近期通路庫存及經銷商回饋均反映銷售情況較前幾個月改善。不過，由於消費信心尚未完全恢復，加上車廠價格競爭仍然激烈，短期企業獲利表現仍將面臨壓力。

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報告指出，目前市場對中國汽車產業過度悲觀，投資人資金大量轉向人工智慧 (AI) 相關概念股，使汽車類股受到忽視，股價表現未能充分反映產業實際狀況。

摩根士丹利分析師表示，「投資人的悲觀情緒已超越產業真實情況」，市場焦點近月幾乎全面轉向 AI，使汽車股缺乏資金青睞。

報告預估，6 月中國汽車銷售表現將優於市場目前認知，主要受惠於車廠延長年中促銷活動、中央及地方政府持續推出購車補貼、部分城市提供車牌優惠，以及近期油價下跌降低用車成本等因素。

摩根士丹利估計，今年第二季中國乘用車批發銷量約介於 670 萬至 690 萬輛，較去年同期減少 3% 至 5%，雖仍維持衰退，但已較第一季約 8% 的年減幅明顯改善，顯示市場跌勢逐步收斂。

展望下半年，摩根士丹利認為，7 月仍將受到傳統淡季影響，整體需求可能持續疲弱，但隨著 8 月及 9 月新車密集上市、政策支持持續發酵，以及傳統旺季來臨，中國車市可望迎來較具意義的反彈。

摩根士丹利特別指出，售價約 15 萬元人民幣 (約 2.09 萬美元) 的大眾市場級距，可望成為下半年需求回升的主要動力。一方面，新產品陸續上市將刺激消費者換車需求；另一方面，電動車滲透率持續提升，也有助於帶動整體市場成長。

分析人士指出，15 萬元人民幣價格帶是中國競爭最激烈的乘用車市場，也是電動車普及最快的區間。若政府補貼政策延續，加上車廠持續推出具價格競爭力的新車型，該級距有望成為下半年車市復甦的重要支柱。

市場普遍認為，今年以來中國汽車市場面臨房市疲弱、消費信心不足及價格戰等多重挑戰，但新能源車滲透率持續提高，加上智慧駕駛、車載 AI 及新車平台更新，仍為產業提供長期成長動能。