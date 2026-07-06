鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-06 16:10

市場數據顯示，截至 2026 年 7 月 3 日，中國 ETF 市場的龍頭正式易主。華安黃金 ETF 以 900.98 億元人民幣的規模，超越了長期位居榜首的華泰柏瑞滬深 300 ETF(目前規模約 833.25 億元)，成為全市場規模最大的 ETF。

市場排名的劇烈洗牌

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此次規模反轉發生於 7 月 3 日，當日華安黃金 ETF 淨流入 5.84 億元且漲幅達 2.32%，而華泰柏瑞滬深 300 ETF 則面臨單日 71.67 億元的資金淨流出。

回顧歷史，華泰柏瑞滬深 300 ETF 曾是中國「國家隊」穩定市場的首選工具，規模最高時曾超過 4,300 億元人民幣。然而，自 2026 年第二季以來，包含易方達、嘉實、華夏等旗下的滬深 300 ETF 均出現超過 600 億元的淨流出，顯示出國家隊支持力度減弱及市場資金的轉移。

黃金與防禦性資產受青睞

儘管黃金價格近期有所震盪，華安黃金 ETF 的份額今年仍逆勢增長了 3%。此外，市場前五名中，除了黃金 ETF 外，短融 ETF 與貨幣市場 ETF(如海富通短融、銀華日利) 的排名也顯著提升，進一步印證了市場避險情緒的升溫。

資金湧入科技賽道

儘管寬基 ETF 規模普遍縮水，市場並未出現資金大規模撤離 A 股的現象，而是呈現顯著的「風格切換」，AI 算力、通信及半導體等行業主題 ETF 規模大幅增長。

例如，嘉實科創芯片 ETF 的規模今年大增 44% 至 572.53 億元，排名從第 29 位躍升至第 9 位；國泰通信 ETF 的規模也從第一季末的 144.68 億元飆升至 530.44 億元。